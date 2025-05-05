Україна та Чехія створять школу пілотів F-16

Український президент підкреслив, що в Україні таку базу неможливо відкрити через постійні російські удари

Україна та Чехія домовилися створити центр підготовки льотчиків для винищувачів F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, передає «Главком».

За його словами, в Україні відкрити таку базу неможливо, тому триває обговорення щодо відкриття школи пілотів за межами України.

«Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, щоби така школа, такі школи змогли відкрити за межами України. І це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень», – розповів президент Зеленський.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, якщо миру в Україні все ж вдасться досягнути швидше, то боєприпаси, які постачатиме Чехія в межах артилерійської ініціативи, будуть поповнювати запаси.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою прибули до Чехії.