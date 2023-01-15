Зеленський звернувся до росіян, які мовчать про терор

Зеленський переконаний, що настане час, коли терористи прийдуть за боягузливими росіянами

Росіян, які зараз замовчують тероризм з боку Російської Федерації, чекає те ж саме. Проте, коли прийдуть до них, допомогти буде нікому. Таку заяву зробив Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

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Зеленський звернувся до всіх росіян, що зараз знаходяться в Росії та за кордоном, закликавши не замовчувати терор з боку РФ.

«Хочу сказати всім тим в Росії та з Росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть декілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать та знають. Ваше боязливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається закінчиться лише тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть й за вами», – сказав президент.

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Він наголосив, що в той момент, коли ці люди опиняться в схожій ситуації та потребуватимуть допомоги – допомогти їм буде нікому.

«Зло дуже чутливе до боягузтва. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться й намагається сторгуватись, а коли воно прийде за вами – нікому буде вас захищати», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, російські пропагандисти відкрито зраділи терористичному удару по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого загинули 29 мирних жителів та ще 73 дістали поранення.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.