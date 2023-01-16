Глава дипломатії ЄС відреагував на кривавий обстріл Дніпра

Боррель запевнив, що цей злочин не залишиться безкарним

Боррель запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну

Ще одна ракетна атака на Україну – це нелюдська агресія Росії, яка спрямована на мирне населення. Цей злочин не залишиться безкарним. Таку заяву зробив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

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«Ще одна російська ракетна атака обрушилася вчора на українські міста. Нелюдська агресія Росії спрямована безпосередньо проти цивільного населення, включно з дітьми. Ці злочини не залишаться безкарними», – заявив він.

При цьому Боррель додав, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

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Нагадаємо, в одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих в наслідок російського удару по багатоповерхівці, який стався 14 січня.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.