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Нічна «бавовна» у Севастополі: окупанти розповіли подробиці

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нічна «бавовна» у Севастополі: окупанти розповіли подробиці
У Севастополі було гучно цієї ночі
фото з відкритих джерел

Ворожі системи ППО збили над бухтою безпілотник

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збитий над містом безпілотник. Таку заяву рашист Развожаєв зробив у своєму Телеграмі.

«Системи ППО збили над бухтою БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі», – йдеться у повідомленні.

Нічна «бавовна» у Севастополі: окупанти розповіли подробиці фото 1

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів.

Раніше повідомлялось, що у Бєлгородській області військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових, ще щонайменше 10 постраждали.

Нагадаємо, у селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат

Також 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.

До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.

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Теги: вибух Севастополь росія окупанти війна Україна безпілотник

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