Зеленський прокоментував удар РФ «Орєшніком» по Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський прокоментував удар РФ «Орєшніком» по Україні
Зеленський: Потрібна чітка реакція світу
фото: glavcom.ua

За словами президента, під час нічної атаки РФ була пошкоджена будівля посольства Катару

Уночі російська терористична армія масовано вдарила Україну. Зокрема, під час атаки окупанти застосували балістичну ракету «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

«У Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Залучені всі необхідні служби. Тільки житлових будинків пошкоджено 20. Також на Львівщині, в інших наших регіонах продовжується відновлення після ударів. На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки в столиці. Серед них – працівник швидкої допомоги. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Був і повторний удар по одному із житлових будинків – якраз тоді, коли екстрені служби надавали допомогу після першого удару», – зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що уночі РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети. «Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей», – наголосив він.

«Зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям. Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт – терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи. Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля посольства Катару. Держави, яка так багато робить для посередництва з Росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах», – додав Зеленський.

Президент зазначив, що «потрібна чітка реакція світу, передусім Сполучених Штатів, на які в Росії дійсно зважають».

«Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури. Також сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалось і яких заходів у відповідь ми потребуємо», – підсумував президент.

Раніше Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через удар Росією «Орєшніком» по Львівщині.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо. 

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Зокрема, у ніч на 9 січня столиця знову зазнала масованої повітряної ворожої атаки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 24 потерпілих.

Зеленський прокоментував удар РФ «Орєшніком» по Україні
Зеленський прокоментував удар РФ «Орєшніком» по Україні
