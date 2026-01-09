Зеленський обговорив з очільником Міноборони Британії розміщення західних військ

Велика Британія офіційно не повідомляла, скількох військових надішле в Україну для миротворчої місії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський та Гілі обговорили варіанти, як може працювати британський контингент, що його розгорнуть разом із Францією.

Президент також поінформував британського чиновника про наслідки нічної атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури в Києві та на Львівщині, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності. Сторони обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, щоб примусити її до закінчення цієї війни.

Під час зустрічі також ішлося про реалізацію домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів Octopus. Україна вже передала необхідні дані та очікує на надходження першої партії дронів для випробувань.

«Вже цього місяця ми розпочнемо виробництво нових, покращених дронів і перехоплювачів, а наступного – почнемо їх постачання до України. Після цього ми прагнемо забезпечити, щоб понад 1 тис. таких систем щомісяця потрапляли до рук ваших захисників», – зазначив Джон Гілі.

Нагадаємо, британський міністр оборони Джон Гілі відмовився повідомити, скільки військових Велика Британія надішле в Україну для миротворчої місії. Раніше прем'єр Канади Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди.

До слова, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню. Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.