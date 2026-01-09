Головна Країна Політика
Зеленський обговорив з очільником Міноборони Британії розміщення західних військ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський обговорив з очільником Міноборони Британії розміщення західних військ
Президент України та британський міністр провели переговори щодо розгортання британських військ після закінчення війни
фото: Офіс президента

Велика Британія офіційно не повідомляла, скількох військових надішле в Україну для миротворчої місії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський та Гілі обговорили варіанти, як може працювати британський контингент, що його розгорнуть разом із Францією.

Президент також поінформував британського чиновника про наслідки нічної атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури в Києві та на Львівщині, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності. Сторони обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, щоб примусити її до закінчення цієї війни.

Під час зустрічі також ішлося про реалізацію домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів Octopus. Україна вже передала необхідні дані та очікує на надходження першої партії дронів для випробувань.

«Вже цього місяця ми розпочнемо виробництво нових, покращених дронів і перехоплювачів, а наступного – почнемо їх постачання до України. Після цього ми прагнемо забезпечити, щоб понад 1 тис. таких систем щомісяця потрапляли до рук ваших захисників», – зазначив Джон Гілі.

Нагадаємо, британський міністр оборони Джон Гілі відмовився повідомити, скільки військових Велика Британія надішле в Україну для миротворчої місії. Раніше прем'єр Канади Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди.

До слова, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню. Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні. 

Теги: Велика Британія Володимир Зеленський миротворці переговори

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
