Правоохоронці викрили на корупції колишнього держсекретаря Мін’юсту

Правоохоронці вважають, що підозрювані отримали неправомірну вигоду під час держзакупівлі

За даними слідства, фігуранти справи привласнили понад 10 млн грн на закупівлях

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Серед підозрюваних колишній державний секретар Мін’юсту, чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту, а також бенефіціарний власник і двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю. За даними слідства, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.

«За даними слідства, у 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн грн. При цьому вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг. Таким чином, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, було викрадено організаторами схеми», – йдеться в повідомленні СБУ.

Ініційована правоохоронцями товарознавча та судово-економічна експертизи придбаного серверного обладнання та програмного забезпечення підтвердили факти незаконної діяльності.

На підставі отриманих доказів ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах). Крім того, за цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.

Нагадаємо, генеральна директорка акціонерного товариства «Сегежа Україна» отримала підозру у заподіянні державі збитків на понад 46 млн грн.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині суддя міськрайонного суду отримав підозру за одержання хабаря.

До слова, столичні правоохоронці повідомили, що затримали 55-річну киянку, яка, за даними слідства, хизуючись знайомствами у медичних закладах, за винагороду обіцяла допомогти у встановленні II групи інвалідності.