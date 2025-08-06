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Правоохоронці викрили на корупції колишнього держсекретаря Мін’юсту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Правоохоронці викрили на корупції колишнього держсекретаря Мін’юсту
Правоохоронці вважають, що підозрювані отримали неправомірну вигоду під час держзакупівлі
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, фігуранти справи привласнили понад 10 млн грн на закупівлях

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Серед підозрюваних колишній державний секретар Мін’юсту, чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту, а також бенефіціарний власник і двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю. За даними слідства, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.

«За даними слідства, у 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн грн. При цьому вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг. Таким чином, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, було викрадено організаторами схеми», – йдеться в повідомленні СБУ.

Ініційована правоохоронцями товарознавча та судово-економічна експертизи придбаного серверного обладнання та програмного забезпечення підтвердили факти незаконної діяльності.

На підставі отриманих доказів ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах). Крім того, за цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.

Нагадаємо, генеральна директорка акціонерного товариства «Сегежа Україна» отримала підозру у заподіянні державі збитків на понад 46 млн грн.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині суддя міськрайонного суду отримав підозру за одержання хабаря.

До слова, столичні правоохоронці повідомили, що затримали 55-річну киянку, яка, за даними слідства, хизуючись знайомствами у медичних закладах, за винагороду обіцяла допомогти у встановленні II групи інвалідності.

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Теги: СБУ НАБУ корупція в Україні Міністерство юстиції

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