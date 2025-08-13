Вкладник намагався стягнути з Приватбанку 3 млрд євро за депозит, зроблений у 1995 році

Клієнт Привату 30 років тому розмістив в банку 900 млн карбованців з метою отримання відсотків й зараз намагався відсудити вже 3 млрд євро

У 1995 році клієнт Приватбанку поклав на депозит 900 млн карбованців, тобто близько $6000 за курсом, який був чинним на той момент, отримав свої гроші з відсотками раніше, але намагався відсудити у фінансової установи ще 3 млрд євро. Про це, як пише «Главком», повідомили в Мінюсті.

За умовами договору фізична особа внесла до каси банку кошти в розмірі 900 млн карбованців на строк 4 роки, з моменту укладення договору із щомісячним нарахуванням по річній відсотковій ставці 220%.

Водночас, як наголошують у Мінюсті, станом на 21 грудня 2016 року, коли держава набула права власності на акції Приватбанку, зобов'язання банку перед вказаною особою за договором, не обліковувалися за балансовими та/або позабалансовими рахунками банку.

За інформацією банку, депозит був виплачений клієнту ще у 1996 році. Але внаслідок нібито неповернення вкладу, власник депозиту вимагав від банку виплати розміром у майже 3 мільярди євро. Він звернувся до іноземних судів, а саме Земельного суду Франкфурт-на-Майні та районного суду міста Нікосія, із клопотаннями про зобов’язання повернути суму вкладу. За результатами судового розгляду перемогу в справі здобув Кабінет міністрів.

Суд задовольнив касаційну скаргу Кабінету Міністрів України, інтереси якого представляло Міністерство юстиції, та залишив у силі рішення суду першої інстанції про застосування наслідків недійсності договору про поточний депозитний вклад 1995 року.

Мін'юст довів, що відповідно до частини шостої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», правочини, зобов’язання за якими не обліковувалися банком на дату набуття державою права власності на акції, вважаються нікчемними, а зобов’язання за ними не підлягають виконанню. Це означає, що банк не зобов’язаний виконувати умови подібних договорів, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі про його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

До слова, Верховний суд задовольнив касаційні скарги Національного банку та Приватбанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів.