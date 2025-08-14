Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ)

На рахунках в австрійському банку ексчиновниця не задекларувала понад пів мільйона доларів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації невістки ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи ознаки кримінального правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Повторна повна перевірка декларації за 2022 рік Катерини Крупи, експосадовиці Мін’юсту, показала: жінка не вказала грошові активи на суму $534,4 тис. (19,54 млн грн за курсом на 31 грудня 2022-го), розміщені на її рахунку в австрійському банку Oberbank AG. У декларації також не було жодної згадки про саму фінансову установу.

Загальна сума прихованих відомостей – понад 19,58 млн грн. Це перевищує поріг у 2500 прожиткових мінімумів, що тягне за собою кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 366-2 ККУ («Декларування недостовірної інформації»).

Фрагмент довідки НАЗК

Цікаво, що під час попередньої перевірки декларації чоловіка Катерина Крупи і сина ексголови МСЕК Тетяни Крупи Олександра (у 2020-2024 роках очолював обласний Пенсійний фонд) НАЗК вже знаходило ті ж самі грошові активи – але як ознаки незаконного збагачення.

Скрін з довідки НАЗК

Нагадуємо, Катерина Крупа – невістка колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, фігурантки гучних корупційних розслідувань.

У січні цього року Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт земельної ділянки у Хмельницькому, яку Катерина Крупа придбала восени 2024-го за 100 тисяч гривень – землю блокували у межах справи проти свекрухи.

У лютому 2025-го суд арештував новенький Mercedes-Benz GLE 400 E 2024 року випуску, який належить Крупі. У декларації машини не було, як і в деклараціях її чоловіка, екскерівника Пенсійного фонду Хмельниччини Олександра Крупи.

Тим часом польські правоохоронці зацікавилися сім’єю Круп через регулярне перевезення великих сум готівки за кордон з подальшими переказами у банки Швейцарії та США. В Україні цей епізод розслідують як можливу «легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом», і готують міжнародні запити до закордонних банків.

Олександр Крупа також під підозрою – НАЗК виявило у його декларації за 2022 рік ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн і недостовірного декларування ще на понад 44 млн. Саме перевірка його декларації стала підставою для детальної перевірки документів його дружини.