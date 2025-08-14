Головна Країна Політика
search button user button menu button

Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ)
Невістка та син Крупи
колаж: glavcom.ua

На рахунках в австрійському банку ексчиновниця не задекларувала понад пів мільйона доларів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації невістки ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи ознаки кримінального правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Повторна повна перевірка декларації за 2022 рік Катерини Крупи, експосадовиці Мін’юсту, показала: жінка не вказала грошові активи на суму $534,4 тис. (19,54 млн грн за курсом на 31 грудня 2022-го), розміщені на її рахунку в австрійському банку Oberbank AG. У декларації також не було жодної згадки про саму фінансову установу.

Загальна сума прихованих відомостей – понад 19,58 млн грн. Це перевищує поріг у 2500 прожиткових мінімумів, що тягне за собою кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 366-2 ККУ («Декларування недостовірної інформації»).

Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ) фото 1

Фрагмент довідки НАЗК

Цікаво, що під час попередньої перевірки декларації чоловіка Катерина Крупи і сина ексголови МСЕК Тетяни Крупи Олександра (у 2020-2024 роках очолював обласний Пенсійний фонд) НАЗК вже знаходило ті ж самі грошові активи – але як ознаки незаконного збагачення.

Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ) фото 2

Скрін з довідки НАЗК

Нагадуємо, Катерина Крупа – невістка колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, фігурантки гучних корупційних розслідувань.

У січні цього року Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт земельної ділянки у Хмельницькому, яку Катерина Крупа придбала восени 2024-го за 100 тисяч гривень – землю блокували у межах справи проти свекрухи.

У лютому 2025-го суд арештував новенький Mercedes-Benz GLE 400 E 2024 року випуску, який належить Крупі. У декларації машини не було, як і в деклараціях її чоловіка, екскерівника Пенсійного фонду Хмельниччини Олександра Крупи.

Тим часом польські правоохоронці зацікавилися сім’єю Круп через регулярне перевезення великих сум готівки за кордон з подальшими переказами у банки Швейцарії та США. В Україні цей епізод розслідують як можливу «легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом», і готують міжнародні запити до закордонних банків.

Олександр Крупа також під підозрою – НАЗК виявило у його декларації за 2022 рік ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн і недостовірного декларування ще на понад 44 млн. Саме перевірка його декларації стала підставою для детальної перевірки документів його дружини.

Читайте також:

Теги: Міністерство юстиції декларація НАЗК Пенсійний фонд МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ваврищук: Я мабуть би був щасливий і радий, якби дійсно цей об’єкт був у комунальній власності міста, але це неможливо
Син ексголови МСЕК Крупи будує ресторан у центрі Хмельницького
1 серпня, 17:27
Тепер у цьому приміщенні має розташовуватися департамент під керівництвом Грача
Винесли все. Що залишили після себе чиновники Вінницької обласної МСЕК після ліквідації (відео)
1 серпня, 18:27
Приміщення колишньої Вінницької обласної МСЕК №1 освячено
Священник освятив колишнє приміщення Вінницької МСЕК: українці відреагували жартами (відео)
11 серпня, 11:44

Політика

Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна
Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна
Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ)
Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ)
The Times назвав обличчя сучасного українського націоналізму
The Times назвав обличчя сучасного українського націоналізму
Новий механізм підтримки України з боку НАТО вже дав результати – Зеленський
Новий механізм підтримки України з боку НАТО вже дав результати – Зеленський
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
32K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
9031
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
4067
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
3449
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua