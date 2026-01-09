Головна Країна Політика
РФ пошкодила посольство Катару в Києві: Сибіга звернувся до країн Перської затоки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Пошкоджено посольство Катару
фото: Andrii Sybiha/Х

Андрій Сибіга: Жорстокість Росії не знає меж

Під час масованого удару по Києву росіяни пошкодили будівлю посольства Катару в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Нічний удар Росії по Києву завдав шкоди приміщенню іноземної дипломатичної місії, посольству держави Катар в Україні. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції і нагадуванням про те, що жорстокість Росії не знає меж. Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам», – йдеться у заяві.

Сибіга закликав «країни Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами і публічно на безвідповідальні та небезпечні дії Росії».

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Відомо про чотирьох загиблих та 24 потерпілих.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

