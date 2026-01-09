РФ пошкодила посольство Катару в Києві: Сибіга звернувся до країн Перської затоки

Андрій Сибіга: Жорстокість Росії не знає меж

Під час масованого удару по Києву росіяни пошкодили будівлю посольства Катару в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Нічний удар Росії по Києву завдав шкоди приміщенню іноземної дипломатичної місії, посольству держави Катар в Україні. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції і нагадуванням про те, що жорстокість Росії не знає меж. Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам», – йдеться у заяві.

Russia’s overnight strike on Kyiv damaged the premises of a foreign diplomatic mission, the embassy of the State of Qatar to Ukraine.



Russian strike is a grave violation of the Vienna Convention and a reminder that Russian brutality knows no limits. We stand ready to provide… pic.twitter.com/zOwAzPMZld — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 9, 2026

Сибіга закликав «країни Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами і публічно на безвідповідальні та небезпечні дії Росії».

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Відомо про чотирьох загиблих та 24 потерпілих.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.