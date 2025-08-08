Головна Країна Політика
Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
За половину липня троє штатних радників міністра юстиції одержали 20,2 тис. грн зарплати
фото: Герман Галущенко/Facebook

Герман Галущенко має чотирьох радників

Новопризначений міністр юстиції Герман Галущенко призначив собі чотирьох радників. Таку інформацію «Главком» отримав від міністерства.

На громадських засадах працює радниця міністра Інна Ємельянова. У 2010-2014 роках вона обіймала посаду першого заступника міністра юстиції. Остання згадка про неї на сайті Мін’юсту датується 4 вересням 2014 року. Того дня Ємельянова провела засідання Комісії з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції фото 1
фото: Мін'юст

«Працівники пенітенціарних закладів мають навчитися працювати і жити по-новому (у 2014 році на позачергових президентських виборах переміг Петро Порошенко із гаслом «Жити по-новому»). Безвідповідальності і безкарності далі не буде», – говорила модними на той час слоганами експосадовиця.

Штатними радниками міністра Галущенка також тепер числяться: Микола Кучерявенко (у 2024-2025 роках перебував на посаді першого заступника міністра юстиції); Дмитро Коробченко (у 2024-2025 роках – радник міністра захисту довкілля та природних ресурсів; має майже 20 років прокурорського стажу); Оксана Вітюк (у 2024-2025 роках працювала головним консультантом юридичних відділів Конституційного суду і Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

Всього за половину липня 2025 року троє штатних радників Германа Галущенка одержали 20,2 тис. грн зарплати.

Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції фото 2

Варто наголосити: протягом 2011-2013 років Галущенко трудився у Міністерства юстиції, де обіймав посади помічника міністра та директора департаменту судової роботи.

Як повідомляв «Главком», 17 липня 2025 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового прем’єрміністра України Юлії Свириденко. Тоді ж парламент затвердив міністрів нового уряду. Зокрема, новим міністром юстиції став Герман Галущенко. До того посадовець чотири роки очолював Міністерство енергетики.

Перебуваючи на посаді міністра енергетики, Галущенко навідріз відмовлявся показувати ЗМІ своїх радників. На початку липня 2025-го держсекретар Міненерго Сергій Суярко назвав лише загальну кількість радників очільника відомства (10 осіб – троє штатних і сім позаштатних) та їхні заробітні плати.

Як відомо, у міністра освіти і науки Оксена Лісового налічується 30 радників, переважна більшість з яких працює на громадських засадах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 88-річний генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню.

