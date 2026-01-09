Головна Країна Політика
Шмигаль повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Шмигаль повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Денис Шмигаль та Джон Гілі провели зустріч у Києві
фото: Денис Шмигаль

Глава Міноборони обговорив підготовку до майбутнього з міністром оборони Великої Британії

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться наступного місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

У п’ятницю, 9 січня, Київ відвідав міністр оборони Британії Джон Гілі. Під час зустрічі зі Шмигалем вони, зокрема, обговорили підготовку до засідання «Рамштайну». Глава Міноборони зазначив, що наступне засідання групи відбудеться у лютому. Водночас конкретну дату він не вказав.

Крім того, міністри підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері. Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. «Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією», – каже Шмигаль.

Нагадаємо, Контактна група з питань оборони України узгодила плани розвитку обороноздатності України до 2027 року. У 2025 році союзники України, виконуючи зобов’язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт. Вони мають оптимізувати надання допомоги Україні, підтримати розвиток надійної оборони та спроможності стримування, а також сприятимуть взаємодії України з НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до погодження з президентом США Дональдом Трампом. 

Володимир Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем
Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом
3 сiчня, 14:47
Федоров став новим міністром оборони України
Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони
2 сiчня, 21:49
Щоб оборонно-промислове підприємство стало резидентом Defence City, потрібно подати заяву до Міноборони
Міноборони назвало першого резидента Defence City
2 сiчня, 10:35
Як зазначив глава оборонного відомства, 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів
«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік
31 грудня, 2025, 09:50
До кінця року Сили оборони отримають мільйони FPV-дронів
Українська армія отримає 3 млн FPV-дронів
24 грудня, 2025, 12:47
Міноборони наступного року планує залучити сотні мільйонів на розвиток військових шпиталів
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів
23 грудня, 2025, 19:43
В Україні створять електронний Реєстр зброярів для оборонних закупівель
Кабмін погодив створення електронного Реєстру зброярів
22 грудня, 2025, 14:06
Агенція оборонних закупівель уклала контракти на десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів
Скільки дронів-перехоплювачів щодня отримують військові: дані Міноборони
18 грудня, 2025, 12:01
Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України €11,5 млрд
Україна і Німеччина підписали важливі оборонні домовленості
17 грудня, 2025, 17:17

