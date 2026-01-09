Шмигаль повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Глава Міноборони обговорив підготовку до майбутнього з міністром оборони Великої Британії

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться наступного місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

У п’ятницю, 9 січня, Київ відвідав міністр оборони Британії Джон Гілі. Під час зустрічі зі Шмигалем вони, зокрема, обговорили підготовку до засідання «Рамштайну». Глава Міноборони зазначив, що наступне засідання групи відбудеться у лютому. Водночас конкретну дату він не вказав.

Крім того, міністри підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері. Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. «Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією», – каже Шмигаль.

Нагадаємо, Контактна група з питань оборони України узгодила плани розвитку обороноздатності України до 2027 року. У 2025 році союзники України, виконуючи зобов’язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт. Вони мають оптимізувати надання допомоги Україні, підтримати розвиток надійної оборони та спроможності стримування, а також сприятимуть взаємодії України з НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до погодження з президентом США Дональдом Трампом.