Історик Грицак склав тривожний прогноз: Загроза Третьої світової війни цілком реальна

Ярослав Грицак: «Знаючи Трампа та Путіна, тяжко вірити в їхню обачність»

Загроза початку Третьої світової війни є цілком реальною. Зараз ключовим питанням в світі є питання безпеки. В цій новій структурі Україна і українське питання є одним з наріжних каменів. І значною мірою нова система безпеки буде ґрунтуватися навколо нашої країни. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» історик та професор Львівського католицького університету Ярослав Грицак.

«Найгірший варіант розвитку подій – ми йдемо до катастрофи, і загроза Третьої світової війни цілком реальна. Він не є високоймовірним, але його не можна включати. Цього сценарію варто боятися, бо страх я вважаю конструктивним почуттям. Але маю надію, що лідерам найбільших країн вистачить мудрості і обачності цього не допустити. Хоча, знаючи Трампа та Путіна, тяжко вірити в їхню обачність», – висловився Ярослав Грицак.

Водночас історик назвав й інший сценарій розвитку подій, де все одно війна в Україні залишається головним питанням. «А другий варіант – ми йдемо до катаклізму, який ще не завершився, і знаходимося всередині нього. Очевидно, що зараз ключовим питанням у світі й зокрема в Україні є питання безпеки. В цій новій структурі безпеки Україна і українське питання є одним з наріжних каменів. І значною мірою нова система безпеки буде ґрунтуватися навколо нашої країни», – припустив історик. Проте він додає, що не знає, чи буде Україна готова до такої ролі.

Професор Львівського католицького університету також зробив прогноз щодо майбутнього України та розповів, чи можливе настання миру. «Але налаштовуємося на те, що цей конфлікт швидко не розв'яжеться. Наша війна може стати на паузу, на перемир'я, але не вірю, що все, що пов'язано з кризою сучасного світу, стане на паузу», – вважає фахівець.

Нагадаємо, як президент США Дональд Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому заявив, що Штати хочуть припинення війни в Україні та наполегливо працюють над завершенням російсько-української війни. Водночас він висловив занепокоєння щодо можливого початку Третьої світової війни.