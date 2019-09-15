Кулеба вважає, що Україні не варто сподіватися на поступки Угорщини щодо НАТО



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Угорці кажуть так, що доки з Україною не домовляться, доти вони не підуть на поступки за лінією НАТО

Віцепрем'єрміністр стверджує, що з Угорщиною «потрібно домовлятися»

Україна не може розраховувати на зміни для себе в рамках співпраці з НАТО, доки не вирішено питання двосторонніх відносин з Угорщиною.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я завжди дотримувався позиції, що з Угорщиною потрібно домовлятися. У нас набагато більше інтересів, які нас об’єднують, ніж роз’єднують. Я прийшов із цією позицією в уряд, я не один в уряді з цією позицією… Доки ми не вирішимо проблему з Угорщиною, на якісь зміни в НАТО розраховувати не варто», – сказав Кулеба.

За його словами, Угорщина не є простим партнером у переговорах, але «це не вороги, а партнери».

«Угорці кажуть так, що доки з Україною не домовляться, доти вони не підуть на поступки за лінією НАТО», – розповів Кулеба.

Він додав, що Україні необхідно прийти до стабільного переговорного процесу з угорською стороною щодо пошуку оптимального рішення.

«Безумовно, це не передбачає, що ми маємо все здати угорцям або сказати, що ми готові робити так, як вони хочуть, але шляхом певних взаємних поступок можна прийти до результату, який усіх задовольнить. І такі консультації всередині уряду в нас на різних рівнях відбуваються», – розповів віцепрем’єр.

Нагадаємо, прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан хоче створити анклав на Закарпатті.

До слова, у вересні Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про «громадянську війну» в Україні.