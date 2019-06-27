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    Політика

    Іво Бобул пішов на вибори за партійним списком

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    Іво Бобул пішов на вибори за партійним списком

    Іво Бобул - №5 у списку «Патріота»

    Український співак Іво Бобул (справжнє ім'я Іван Бобул) зареєстрований кандидатом у народні депутати за виборчим списком партії «Патріот» на позачергових виборах до Верховної Ради.

    Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, Бобул зареєстрований кандидатом у народні депутати 25 червня.

    У відомостях про кандидата вказується Іван Бобул - викладач вокалу в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, член політичної партії «Патріот».

    В списку цієї партії – 122 кандидати.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

    Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

    Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.

     Читайте також: «Коти у мішку». Перші губернатори Зеленського. Хто вони?
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