РФ заявила про ядерну зброю в Білорусі: міноборони Литви пояснило наміри Путіна

Арвідас Анушаускас: «Росія робить нові кроки в спробі залякати країни, які підтримують Україну»

Президент Росії Володимир Путін, оголосивши про розміщення ядерної зброї в Білорусі, намагається залякати країни, які надають підтримку України. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Facebook.

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«Росія робить нові кроки в спробі викликати невдоволення деяких політиків на Заході підтримкою України або залякати країни, які підтримують Україну. Це включає заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі до липня цього року», – заявив він.

Міністр наголосив, що особливої реакції на російську заяву про ядерну зброю бути не повинно. «Не варто відволікатися на крики «що тепер?». Захист країн НАТО від загрози ядерної зброї гарантовано, незалежно від того, чи розміщена ця зброя на захід від наших кордонів (Калінінград), на схід (Білорусь) або на північ (Ленінград)», – заявив Анушаускас.

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Він зазначив, що США теж стримано поставилися до кроку Путіна, заявивши, що «не збираються змінювати жоден зі своїх планів ядерного стримування».

Нагадаємо, Пентагон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.