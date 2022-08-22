Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт

«Зеленський виконує дуже важливу функцію»

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов пояснив, чому президент Володимир Зеленський позбавив громадянства бізнесмена та голову Штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана. Данілов наголосив, що проблема у необхідності відповідальності для українських політиків за подвійне громадянство, та заявив, що президент є «могильником старої партійної номенклатури, комсомольсько-партійного укладу». Про це секретар РНБО сказав у інтерв’ю виданню «Бабель».

Данілов наполягає, що президент позбавив Корбана громадянства не «просто так». За словами очільника РНБО, політикам, які не мають другого громадянства, нема за що хвилюватися. Він наголошує, що в Україні має бути відповідальність за подвійне громадянство.

«У нас у Конституції прописано – єдине громадянство. І коли люди брали друге, третє, пʼяте – вони мали думати про якусь відповідальність?» – зазначив він.

За словами Данілова, крім паспорта, є ще багато інших нюансів, зокрема, де людина платить податки. Або де має право голосувати і обирати владу.

«Там окрім громадянства іде ще дуже багато речей. У вас другий паспорт, от давайте, де ви сплачуєте податки? От скажіть, будь ласка, якщо ви голосуєте на території нашої країни … Я ж якраз вам хочу пояснити, чому це не тільки два громадянства. От де ви сплачуєте податки? Якщо ви вважаєте, що ви громадянин нашої країни, а сплачуєте податки іншій країні, то у мене питання», – сказав посадовець.

На зауваження, що Корбан запевняє у відсутності у нього іншого паспорта Данілов відповів: «Якщо у Геннадія Олеговича немає другого паспорта, чого йому хвилюватися?»

Секретар РНБО наголосив у контексті обговорення питання позбавлення громадянства Корбана, що дії деяких українських політиків «впливають на розвиток нашої країни». Він запевнив, що президент зараз бореться з порядками, які існували у політичній системі нашої держави до його приходу до влади.

«Тому що ці речі на розвиток нашої країни не впливають, крапка. Це вже минуле. Ви не усвідомили дуже просту річ. Володимир Олександрович Зеленський є могильником старої партійної номенклатури, комсомольсько-партійного укладу, який був до його приходу до влади. Країною до цього часу керували комсомольці та комуністи», – сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.