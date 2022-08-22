Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт

Надія Клочко
glavcom.ua
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
Про позбавлення громадянства Геннадія Корбана стало відомо наприкінці липня
фото з відкритих джерел

«Зеленський виконує дуже важливу функцію»

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов пояснив, чому президент Володимир Зеленський позбавив громадянства бізнесмена та голову Штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана. Данілов наголосив, що проблема у необхідності відповідальності для українських політиків за подвійне громадянство, та заявив, що президент є «могильником старої партійної номенклатури, комсомольсько-партійного укладу». Про це секретар РНБО сказав у інтерв’ю виданню «Бабель».

Данілов наполягає, що президент позбавив Корбана громадянства не «просто так». За словами очільника РНБО, політикам, які не мають другого громадянства, нема за що хвилюватися. Він наголошує, що в Україні має бути відповідальність за подвійне громадянство.

«У нас у Конституції прописано – єдине громадянство. І коли люди брали друге, третє, пʼяте – вони мали думати про якусь відповідальність?» – зазначив він.

За словами Данілова, крім паспорта, є ще багато інших нюансів, зокрема, де людина платить податки. Або де має право голосувати і обирати владу.

«Там окрім громадянства іде ще дуже багато речей. У вас другий паспорт, от давайте, де ви сплачуєте податки? От скажіть, будь ласка, якщо ви голосуєте на території нашої країни … Я ж якраз вам хочу пояснити, чому це не тільки два громадянства. От де ви сплачуєте податки? Якщо ви вважаєте, що ви громадянин нашої країни, а сплачуєте податки іншій країні, то у мене питання», – сказав посадовець.

На зауваження, що Корбан запевняє у відсутності у нього іншого паспорта Данілов відповів: «Якщо у Геннадія Олеговича немає другого паспорта, чого йому хвилюватися?»

Секретар РНБО наголосив у контексті обговорення питання позбавлення громадянства Корбана, що дії деяких українських політиків «впливають на розвиток нашої країни». Він запевнив, що президент зараз бореться з порядками, які існували у політичній системі нашої держави до його приходу до влади.

«Тому що ці речі на розвиток нашої країни не впливають, крапка. Це вже минуле. Ви не усвідомили дуже просту річ. Володимир Олександрович Зеленський є могильником старої партійної номенклатури, комсомольсько-партійного укладу, який був до його приходу до влади. Країною до цього часу керували комсомольці та комуністи», – сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.

Згодом Корбан повідомив, що спробує перетнути кордон з українським свідоцтвом про народження.

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував текст відкритого листа до президента Володимира Зеленського на підтримку Геннадія Корбана і зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають цю ініціативу.

Геннадій Корбан, у якого нещодавно прикордонники вилучили український паспорт під час спроби перетину польсько-українського кордону, розкритикував президента Володимира Зеленського. 

Бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан висловив свої припущення щодо того, чому президент Володимир Зеленський позбавив його громадянства України. Корбан розглядає три версії.

Читайте також: Безпаспортний режим. Чим завинили Коломойський та Корбан?
Теги: РНБО паспорт Геннадій Корбан Володимир Зеленський громадянство Олексій Данілов

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У липні стало відомо, що Геннадія Корбана позбавили громадянства України
Корбан розповів про свою зустріч із конгресменкою Спартц
10 серпня, 10:25
Про позбавлення Корбана громадянства стало відомо у липні
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії
10 серпня, 13:15
Корбан был заместителем председателя Днепропетровской ОГА, когда ее возглавлял Коломойский
Корбан рассказал, какие у него отношения с Коломойским
10 серпня, 14:35

Політика

Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
Конфіскація активів Медведчука. Данілов пояснив, чому не все так просто
Конфіскація активів Медведчука. Данілов пояснив, чому не все так просто
Зеленський заявив, що Україна попередила партнерів про плани РФ на цей тиждень
Зеленський заявив, що Україна попередила партнерів про плани РФ на цей тиждень
Зеленський повідомив, що стане «лінією, за якою переговори з РФ неможливі»
Зеленський повідомив, що стане «лінією, за якою переговори з РФ неможливі»
Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Україну
Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Україну
США планують передати Україні високоточні снаряди
США планують передати Україні високоточні снаряди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Ізраїльський дипломат застеріг українську владу
48K
Хто з українських діячів співпрацював із Дугіним (фото)
37K
Коли військові отримають зарплату за липень: нардеп назвав дату
19K
Відомий лікар Комаровський поставив діагноз Путіну
16K
Загроза ракетних ударів до Дня Незалежності: МВС дало поради українцям
13K
ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції

Новини

Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Сьогодні, 07:11
На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Вчора, 19:47
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Вчора, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
20 серпня, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту