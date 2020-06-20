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    Політика

    Японія заявила про допомогу для ЗСУ на значну суму

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    <p>19&nbsp;червня відбулася зустріч Міністра оборони України Андрія Тарана з&nbsp;Надзвичайним і&nbsp;Повноважним Послом Японії в&nbsp;Україні Такаші Кураі</p> - Японія заявила про допомогу для ЗСУ на значну суму

    19 червня відбулася зустріч Міністра оборони України Андрія Тарана з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі

    Фото Міноборони

    Японія також передасть ЗСУ медичні препарати для протидії коронавірусу

    Надзвичайний і Повноважний посол Японії Такаші Кураєв під час зустрічі з міністром оборони Андрієм Тараном заявив, що Японія передасть Збройним силам України медичне обладнання на суму 1,4 млн доларів.

    Про це повідомляє сайт Міноборони.

    «Через представництво ООН в Україні до кінця 2020 року планується поставити чергову партію медичного обладнання в госпіталі в Харкові, Львові та Ірпені на суму 1,4 млн дол США і забезпечити відповідну професійну підготовку медичного персоналу», – йдеться в повідомленні.

    Посол запевнив, що Японія також передасть ЗСУ медичні препарати для протидії коронавірусу.

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    За словами міністра оборони, допомога Збройним силам від Японії в медичній галузі може досягти 4 млн доларів.

    Нагадаємо, 17 червня управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для потреб військових та передало їх українським партнерам. У посольстві наголосили, що США і далі стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.

    ЗСУ Японія Міноборони посол медичні препарати
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