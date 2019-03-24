ЄC спростував інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка



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OLAF підтверджує, що немає ніяких розслідувань, пов'язаних з президентом України

Європейське бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) не відкривало ніяких розслідувань щодо президента України. Про це «Європейській правді» повідомили в прес-службі Представництва ЄС в Україні.

«OLAF підтверджує, що немає ніяких розслідувань, пов'язаних з президентом України. У разі виникнення будь-якої інформації, яка може становити інтерес для розслідування, OLAF оцінить її в контексті наших звичайних процедур», - йдеться у повідомленні.

У суботу кандидат в президенти і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що OLAF і британській Офіс із розслідувань шахрайств відкрили справи проти чинного президента Петра Порошенка, пов’язані з корупцією.

Тимошенко не підтвердила свої слова жодними доказами.

Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві в суботу проходила акція протесту проти розкрадань в оборонній сфері, яку організувала партія «Національний корпус». Активісти вимагали покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.