  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    ЄC спростував інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка

    • Розсилка

    OLAF підтверджує, що немає ніяких розслідувань, пов'язаних з президентом України

    Європейське бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) не відкривало ніяких розслідувань щодо президента України. Про це «Європейській правді» повідомили в прес-службі Представництва ЄС в Україні.

    «OLAF підтверджує, що немає ніяких розслідувань, пов'язаних з президентом України. У разі виникнення будь-якої інформації, яка може становити інтерес для розслідування, OLAF оцінить її в контексті наших звичайних процедур», - йдеться у повідомленні.

    У суботу кандидат в президенти і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що OLAF і британській Офіс із розслідувань шахрайств відкрили справи проти чинного президента Петра Порошенка, пов’язані з корупцією.

    Тимошенко не підтвердила свої слова жодними доказами.

    Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві в суботу проходила акція протесту проти розкрадань в оборонній сфері, яку організувала партія «Національний корпус». Активісти вимагали покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.

    Петро Порошенко ЄС Юлія Тимошенко Батьківщина розслідування Національний корпус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ