Україна цьогоріч імпортуватиме значно більше газу – Галущенко

Через зруйновані виробничі потужності Україна була змушена інтенсивно відбирати газ зі сховищ протягом зими та весни

Україна через російські обстріли та пошкоджену газову інфраструктуру цьогоріч імпортуватиме значно більше газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

За словами міністра, Україна буде забезпечена газом у тому обсязі, в якому буде необхідно для проходження опалювального сезону. Водночас він пояснив, що через російські обстріли ситуація з видобутком газу та сховищами є складною.

«Через ворожі удари по [обʼєктах] видобутку газу, по сховищах ситуація, дійсно, складна. Безумовно, в цьому році будемо імпортувати набагато більше газу. Мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища України, – це 4,6 млрд кубометрів. На сьогодні законтрактовано 2,9 млрд кубометрів саме імпортного газу, який буде закачано у сховища. Ці контракти підтверджені фінансово», – каже він.

Як відомо, Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд куб. м природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива.

За словами ексочільника оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, через зруйновані виробничі потужності на сході країни Україна була змушена інтенсивно відбирати газ зі сховищ протягом зими та весни, а також збільшити імпорт. Як наслідок, за даними платформи Gas Infrastructure Europe (GIE), рівень запасів у сховищах станом на 16 квітня впав до історичного мінімуму ‒ лише 0,7 млрд куб. м або 2,22% від загальної місткості.

Нагадаємо, Україна готується до отримання природного газу із США завдяки новому спільному продукту об’єднаної потужності, запропонованому операторами газотранспортних систем Болгарії (Bulgartransgaz), Греції (DESFA), Молдови (VestMoldTransgaz), Румунії (Transgaz) та України (ОГТСУ). Ця ініціатива відкриває Трансбалканський маршрут для поставок газу з Греції до України.

Повідомлялося, на українському ринку станом на 18 червня ціни на природний газ зросли до понад 31 550 грн/тис. куб. м (з ПДВ), досягнувши найвищого рівня з 24 листопада 2022 року. Газ в Україні торгувався за цінами 31,2 – 31,9 грн/тис. куб. м (з ПДВ), значна частина пропозицій наприкінці дня були на рівні 32 тис. грн/тис. куб м і вище. Ціни на природний газ в Україні зростають з початку травня 2025 року. Загалом, з початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня – в 1,6 раза.

В останні дні темпи зростання цін на газ прискорилися. Так, якщо напередодні на українському ринку зустрічалися ціни 29,5 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ), то вже у середу ціни перевищували 31,5 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Раніше колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану призведуть до зростання цін на газ у Європі, що з великою ймовірністю вплине й на український ринок. Іран постачав газ до Туреччини, а та, своєю чергою, перепродавала його в Європейський Союз. Через атаки на інфраструктуру постачання може зупинитися. Водночас турецька газова система не має можливості компенсувати втрати за рахунок російського газу, оскільки обидва основні трубопроводи – вже завантажені майже на повну.

До слова, у травні 2025 року доходи Росії від продажу нафти й газу за кордон знизилися до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України. У порівнянні з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни – майже вдвічі. Доходи від морського експорту сирої нафти склали 176 млн євро на день – мінус 8% до квітня і 22% у річному вимірі. Хоча фізичні обсяги поставок зросли на 4%, середня ціна сорту Urals опустилась до $57,3 за барель, що суттєво знизило виручку.