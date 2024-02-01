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ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро: Зеленський відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро: Зеленський відреагував
Глава держави подякував Шарлю Мішелю і лідерам держав за фінансову підтримку України
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення лідерів ЄС про виділення 50 млрд євро допомоги України. 

«Вдячний Шарлю Мішелю і лідерам держав – членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію», – написав глава держави у соцмережі X.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС. «Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту», – зазначив голова Євроради Шарль Мішель.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

Раніше видання Bloomberg повідомило, що лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.

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