«ЄС» вимагає відсторонити «слугу» Мотовиловця від засідань в Раді за застосування сили проти нардепа Іонової



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«ЄС» вимагає відсторонити «слугу» Мотовиловця від засідань в Раді за застосування сили проти нардепа Іонової

Партія вимагає від Мотовиловця принести вибачення за застосування фізичної сили стосовно Марії Іонової

Фракція «Європейська Солідарність» глибоко обурена агресивною поведінкою «слуги народу» Андрія Мотовиловця, який сьогодні у сесійній залі дозволив собі підняти руку на народну депутатку Марію Іонову.

Про це повідомляє пресслужба партії.

«Попри заклик «Європейської Солідарності» та звернення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова представник монобільшості не знайшов у собі мужності принести вибачення за свою ганебну поведінку. Очевидно, що приниження своїх жінок-депутаток, яке спостерігала вся країна з Миколаєва – це ще не дно. Дно – це застосувати силу до народної депутатки і удати, ніби нічого не сталося», - йдеться у повідомленні.

Партія вимагає від Мотовиловця принести вибачення за застосування фізичної сили у Верховній Раді стосовно Марії Іонової.

«Причина такої поведінки цілком очевидна – активна позиція фракції «Європейська Солідарність», яка викликає агресивний спротив представників нової влади. Вимагаємо від народного депутата з фракції «Слуга народу» Андрія Мотовиловця принести вибачення за застосування фізичної сили у Верховній Раді стосовно Марії Іонової. Ми також вимагаємо винести на розгляд регламентного комітету Верховної Ради питання про відсторонення депутата Мотовиловця від участі в засіданнях на 2-3 тижні», - підкреслили в партії.