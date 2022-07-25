Військові посилюють перевірки на блокпостах у Борисполі: причина

У районі тривають військові навчання

У Борисполі на Київщині у зв'язку з військовими навчаннями посилили контроль на блокпостах і ввели додаткові заходи безпеки. Про це повідомляє пресслужба районної державної адміністрації.

«З 25 липня на території Бориспільського району проводитимуться планові тренування військових. У зв'язку з цим буде посилений контроль на блокпостах та будуть введеніі додаткові заходи безпеки. Просимо з розумінням поставитися до цих заходів. Звертаємо Вашу увагу на необхідність мати при собі документи, що засвідчують особу», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що є загроза проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Україна готується до найгіршого сценарію у війні, за яким президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може «дотиснути» білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо вторгнення армії Білорусі в північні та західні області України.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

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