Канада в ООН запевнила Україну в підтримці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арбайтер наголосив, що “будь-яке рішення повинне визнавати повний суверенітет України над усією її територією”

Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, її безпеки та стабільності.

Про це заявив постійний представник Канади в ООН Річард Арбайтер, – повідомляє Укрінформ.

«Канада була та залишається непохитною у підтримці України в той час, як вона створює стабільне, демократичне та успішне майбутнє для усіх своїх громадян», – сказав Арбайтер.

Він закликав ООН докласти зусиль до пошуку шляхів допомоги Україні у захисті власного суверенітету.

«Нині – найкращий час, аби серйозно задуматися над шляхам, як ООН – організація, завданням якої є підтримка міжнародного миру у безпеки, – може підтримати суверенітет й територіальну цілісність України, а також повернення до миру. Канада готова виконати свою роль», – зазначив дипломат.

Арбайтер наголосив, що «будь-яке рішення повинне визнавати повний суверенітет України над усією її територією».