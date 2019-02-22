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    Політика

    Канада в ООН запевнила Україну в підтримці

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    Канада в ООН запевнила Україну в підтримці

    Арбайтер наголосив, що “будь-яке рішення повинне визнавати повний суверенітет України над усією її територією”

    Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, її безпеки та стабільності.

    Про це заявив постійний представник Канади в ООН Річард Арбайтер, – повідомляє Укрінформ.

    «Канада була та залишається непохитною у підтримці України в той час, як вона створює стабільне, демократичне та успішне майбутнє для усіх своїх громадян», – сказав Арбайтер.

    Він закликав ООН докласти зусиль до пошуку шляхів допомоги Україні у захисті власного суверенітету.

    «Нині – найкращий час, аби серйозно задуматися над шляхам, як ООН – організація, завданням якої є підтримка міжнародного миру у безпеки, – може підтримати суверенітет й територіальну цілісність України, а також повернення до миру. Канада готова виконати свою роль», – зазначив дипломат. 

    Арбайтер наголосив, що «будь-яке рішення повинне визнавати повний суверенітет України над усією її територією».

    Канада ООН
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