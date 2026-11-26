Один з ключових парламентських комітетів – з питань правової політики – вже понад п’ятий місяць лишається без керівника. У липні цього року, під час формування уряду Сергія Корецького, тодішній голова комітету «слуга народу» Денис Маслов здав депутатський мандат та обійняв крісло міністра юстиції. Відтоді Верховна Рада не спромоглася обрати йому заміну в комітеті.

За відсутності голови комітету його обов’язки виконує перший заступник. За законом і регламентом Верховної Ради голова, перший заступник та секретар комітету не мають належати до однієї фракції. А оскільки в цьому парламенті «слуги» забрали собі головування майже в усіх комітетах, на цих місцях, як правило, – представники опозиції. І в правовому комітеті – так само.

Але є один промовистий нюанс: у правовому комітеті першим заступником є нардеп від колишньої ОПЗЖ, а нині член депутатської групи «Платформа за життя та мир» Василь Німченко. Після призначення Маслова міністром саме він веде засідання комітету, організовує його роботу, підписує рішення, висновки та інші документи, представляє комітет у відносинах з керівництвом Ради.

Окрім голови, 4 комітеті, до якого входять 17 народних депутатів, вже понад два роки немає постійного секретаря. Після смерті Олега Макарова з «Голосу» у жовтні 2024 року секретаря доводиться обирати на кожне засідання окремо – як правило, цю функцію виконує Сергій Соболєв з «Батьківщини».

Чим займається комітет з правової політики оцінка відповідності Конституції законопроєктів та проєктів інших актів Верховної Ради;

статус та організація діяльності політичних партій, громадських об’єднань;

внесення змін до Конституції;

організація та діяльність Конституційного Суду; статус суддів Конституційного Суду; конституційне провадження;

цивільне, адміністративне законодавство; цивільне, господарське та адміністративне судочинство;

судоустрій, статус суддів, статус органів суддівського врядування;

забезпечення безпосередньої участі громадян у здійсненні правосуддя;

організація і діяльність органів та установ виконання кримінальних покарань та пробації;

засади організації виконання рішень Європейського суду з прав людини;

виконання судових рішень, організація та діяльність органів юстиції, виконавчої служби, судової експертизи, нотаріату;

законодавство з надання правової допомоги громадянам, регулювання організації та діяльності адвокатури.

Комітет з питань правової політики – не єдиний, де наразі немає обраного керівника. Комітет з питань економічного розвитку працює в такому режимі ще довше: після того, як у січні Дмитро Наталуха пішов працювати у Фонд держмайна, обов’язки голови виконує перший заступник – нардеп від «Батьківщини» Сергій Тарута.

Проте ситуація, коли ключовий парламентський комітет фактично очолює виходець із проросійської партії, що була заборонена після початку повномасштабного вторгнення, виглядає щонайменше екзотично. Втім, в нинішніх парламентських реаліях такі казуси мало кого дивують.

Колода Медведчука: Шуфрич – мінус, Німченко – плюс

На початку каденції Верховної Ради дев’ятого скликання у 2019 році апетити другої на той момент за чисельністю фракції ОПЗЖ під час поділу комітетів були дуже масштабними. Але у підсумку вона вимушена була задовольнитися посадою голови у комітеті зі свободи слова для Нестора Шуфрича, а також місцями заступників та секретарів в інших комітетах.

У вересні 2023 року Шуфрича усунули з керівництва після затримання за підозрою у державній зраді. Проте його колишні колеги з ОПЗЖ, які не втекли з країни, у більшості своїй зберегли свої місця в комітетах навіть після заборони цієї політсили та розпорошення по новостворених групах «Платформа за життя та мир» та «Відновлення України». Заклики позбавити комітетських крісел цих депутатів лунали неодноразово, був навіть зареєстрований законопроєкт з цього приводу. Проте особливі відносини керівництва «Слуги народу» з уламками проросійської фракції, які регулярно допомагають монобільшості голосами, не лишають цим ініціативам шансів.

Після звинувачення Нестора Шуфрича у державній зраді та звільнення його з посади голови комітету зі свободи слова, колишні ОПЗЖшники не очолювали жодного комітету у Верховній Раді. Поки не стався «казус Німченка»… фото: Суспільне

І нинішній статус Німченка (фактично керівник правового комітету) – наслідок цих кулуарних ігор.

Якщо оцінити професійний бекграунд Німченка, то як до професіонала питань до нього виникати не має. Кандидат юридичних наук, колишній суддя Верховного Суду (1990–1996 рр.), Конституційного Суду (1996–2005 рр.), кілька років працював заступником голови Конституційного суду. З 2007 по 2010 роки був постійним представником Кабінету міністрів у Конституційному Суді.

Питання постають, якщо зануритися у політичну біографію Німченка, яка була тісно пов’язана з командами Віктора Януковича та Віктора Медведчука. До парламенту восьмого скликання у 2014 році Німченко обирався від «Опозиційного блоку», а в парламент дев’ятого скликання у 2019 році – від «Опозиційної платформи «За життя» (під високим шостим номером у списку).

Причому в різношерстому ОПЗЖ Німченко представляв саме групу Віктора Медведчука – кума Путіна, який після початку повномасштабного вторгнення потрапив до Росії в обмін на полонених українських військових і продовжує там (щоправда, мляву) антиукраїнську діяльність. Німченко є засновником центру «Правова держава», який готував юридичні висновки, аналітичні записки та обґрунтування конституційних змін, які просував Медведчук. Сам путінський улюбленець обіймав посаду голови наглядової ради цього центру.

У громадському русі «Український вибір – Право народу», який був платформою для поширення проросійських ідей Медведчука, Німченко був його заступником. Згодом апетити Медведчука розрослися до купівлі через підставних осіб пулу телеканалів, де Німченко був бажаним регулярним гостем, та створення повноцінної політичної сили, до якої Василь Іванович також увійшов.

Василь Німченко був заступником Медведчука в громадській організації «Український вибір», яка поширювала проросійські наративи фото з відкритих джерел

Німченка називали «адвокатом Медведчука» не лише через ідеологічну близькість, а й через те, що він долучався до юридичних процесів, які зачіпали інтереси путінського кума.

Василь Німченко (третій ліворуч) входив до першої десятки «Опозиційної платформи – за життя». Після повномасштабного вторгнення ця політсила була заборонена, але її представники лишаються у Раді фото: glavcom.ua

Окрім того, Німченко брав участь у низці подань до добре йому знайомого Конституційного Суду. Серед них, зокрема, – оскарження закону про деокупацію Донбасу, що закріпив визнання Росії державою-агресором. Нардеп також публічно підтримував оскарження закону про функціонування української мови як державної, заявляв, що той суперечить Основному закону та «не має права на існування».

У 2020 році Німченко став одним із ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. У підсумку суд оприлюднив скандальне рішення: було визнано неконституційними відповідальність за недостовірне декларування та низку норм про електронне декларування. Це рішення тимчасово закрило реєстр декларацій, фактично заблокувавши частину антикорупційної інфраструктури, і у підсумку коштувало посади тодішньому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому.

Також під час своєї парламентської діяльності Німченко відзначився скандалами іншого штибу: був спійманий на кнопокодавстві, назвав журналістку дурепою, жорстко облаяв мікрофон на трибуні Ради, а також прилаштував своєю помічницею… невістку.

Але невістка-помічниця – не найгірший варіант. У серпні 2022 року СБУ затримала помічника Німченка Олександра Замирайла – депутата Черкаської міськради, який до заборони ОПЗЖ очолював фракцію цієї партії. За даними слідства, він проводив інформаційно-підривну діяльність на користь агресора, заперечував воєнні злочини російської армії та планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині в разі захоплення регіону. Замирайлу повідомили про підозру у виправданні та запереченні збройної агресії, а у грудні 2023 року суд призначив йому п'ять років ув’язнення.

Але треба визнати: у Німченка, на відміну від багатьох його екссоратників, проблем з законом нема. Ба більше, він затято судиться з державою за більшу пенсію, хоча, як колишній суддя Конституційного Суду, нардеп і так є найбагатшим пенсіонером Верховної Ради. У листопаді, наприклад, він задекларував майже 300 тис. грн пенсії. А з депутатською зарплатою Василь Іванович щомісяця отримує майже 400 тис.

Попри специфічну політичну історію Німченка, з країни він, як низка колишніх ОПЗЖшників на чолі з Медведчуком, не втік. І особливих претензій від інших членів правового комітету, з якими спілкувався «Главком», до нього, як модератора, немає. Проблемою є хіба що вік – 76 років, – утім, і його за бажання можна розглядати як перевагу: Німченко є одним з найдосвідченіших правників у цьому складі парламенту.

Незамінний Маслов

Абсурд ситуації, яка склалася в комітеті, ще й в тому, що потреба шукати заміну Маслову не виникла раптово – часу для цього було вдосталь. Цього депутата сватали до Мін’юсту ще після гучного скандалу з колишнім міністром Германом Галущенком. Той, нагадаємо, пропрацював керівником міністерства лише чотири місяці і був звільнений у листопаді минулого року на тлі резонансної операції «Мідас» – розслідування НАБУ та САП щодо викриття масштабної корупції в енергетиці.

У січні цього року відбулася зустріч Маслова, голови Офісу президента Кирила Буданова та на той момент його заступниці Ірини Мудрої, яка також була одним з претендентів на перехід в Кабмін. Після неї Мудра заявила, що лишається працювати в Офісі президента, а кандидатом на посаду очільника Мін’юсту є Маслов. І, як показав час, цей вибір був правильним, бо Мудра стала «жертвою» наступних операцій НАБУ і САП – «Форест Гамп» та «Феміда». Її підозрюють в участі в легалізації отриманих злочинним шляхом 150 млн грн готівки, які були внесені заставою за все того ж Галущенка, та в рейдерському заволодінні об’єктами нерухомості й підприємствами.

Зустріч в кабінеті голови Офісу президента Кирила Буданова, на якій Дениса Маслова «благословили» у міністри юстиції. Але призначення довелося чекати понад пів року фото з відкритих джерел

Проте призначення Маслова міністром відбулося лише у липні – коли формувався новий уряд Сергія Корецького. Тобто Мін’юст перебував без повноцінного очільника майже дев’ять місяців. І одна з причин такої неквапливості, яку називали самі нардепи, – нерозуміння, ким замінити Маслова на посаді голови парламентського комітету. Призначення когось зі «слуг народу», що вже працювали в комітеті, керівництво монобільшості з різних причин не влаштувало: зокрема, через те, що три нардепи, які формально належать до «слуг», представляють опозиційну групу Дмитра Разумкова «Розумна політика» (Валерій Божик, Роман Бабій, Михайло Новіков). Хтось з «канонічних» «слуг», що входять до комітету, сам відмовлявся від керівної посади, хтось був не проти її зайняти, але не знаходив підтримки.

Обговорювався навіть варіант залучення «варяга»: переведення «надійної людини» з іншого комітету. Як розповідають джерела «Главкома» в монобільшості, на заміну Маслову розглядався головний юрист передвиборчого штабу Зеленського та нинішнього заступника голови партії «Слуга народу» з міжнародної діяльності Вадим Галайчук. Зараз він є першим заступником голови комітету з євроінтеграції, де «балансує» єдину представницю «Європейської солідарності» на чолі комітету –Іванну Клімпуш-Цинцадзе. Але постає питання, чи сприйме різношерстий та гоноровий правовий комітет, який роками працює у відносно стабільному складі, «парашутиста». «У нас тут досить складна компанія і людині зі сторони знадобиться чимало часу, щоб у ній закріпитися та навчитися збирати голоси», – визнає в розмові з «Главкомом» один з його членів.

Хоча варто згадати, що сам Маслов в парламенті не з самого початку каденції: він став депутатом лише у червні 2020 року, коли список «слуг народу» почав активно рухатися. А вже у липні того ж року Маслов змінив на чолі правового комітету Андрія Костіна, який став генпрокурором. Цікаво, що до Костіна головою цього комітету була Ірина Венедиктова, яка також пішла з депутатів в генпрокурори, – тож поки всі його керівники неодмінно йшли на підвищення.

Колишній адвокат та суддя Маслов вдало маневрував між різними течіями в непростому комітеті, а його менеджерські якості визнавали як представники влади, так і опозиції. Причому не тільки всередині комітету: Маслов – один з міністрів в нинішньому уряді, який добре знайомий і зрозумілий парламентарям (як і ще один їхній ексколега – міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін).

«ЄС» в засаді

Є ще одна причина, через яку керівництво монобільшості не ризикує форсувати комітетське кадрове питання, – давні претензії «Європейської солідарності» на посади перших заступників голів. Зміна керівництва комітетів має затверджуватися голосуванням у парламентській залі. І фракція Петра Порошенка може скористатися моментом, аби підняти свої вимоги, а у разі їхнього ігнорування заблокувати всю процедуру. Зайвий галас, який приверне увагу європейських партнерів, владі ні до чого.

Правовий та економічний комітети «ЄС» не цікавлять, але фракція ще з 2024 року вимагає призначення Ірини Фріз та Вікторії Сюмар першими заступницями голів комітетів – відповідно з нацбезпеки та антикорупційної політики. Згодом додалася вимога призначити першим заступником голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Ростислава Павленка.

Логіка «ЄС» проста: після розпаду ОПЗЖ фракція стала другою за чисельністю у парламенті і згідно з регламентом має отримати належне представництво в керівництві комітетів. Власне, представник «ЄС» Михайло Забродський вже був першим заступником голови комітету з нацбезпеки, але після складання ним депутатських повноважень у 2023 році це крісло до фракції так і не повернулося. Наразі ця посада вакантна.

З антикорупційним комітетом ситуація ще більш заплутана: раніше першим заступником голови тут був Ярослав Юрчишин з «Голосу», якого у 2023 році обрали керівником комітету з питань свободи слова замість Шуфрича. «ЄС» вимагає звільнене Юрчишиним крісло для Вікторії Сюмар, і, можливо, за інших обставин монобільшість би не надто цьому пручалася. Але все впирається в персону голови комітету: представницю «Слуги народу» Анастасію Радіну через її жорстку позицію щодо захисту антикорупційних органів у провладній фракції вже давно сприймають як «засланого козачка». Додати їй в пару в комітет, який здійснює антикорупційну експертизу всіх законодавчих ініціатив, ще й записну опозиціонерку з «ЄС» у монобільшості не ризикують.

«Ми – друга за чисельністю фракція парламенту, і водночас лише одна наша представниця очолює комітет – Іванна Клімпуш-Цинцадзе, – справедливо зауважує Сюмар. – Більше ми ніде не представлені в керівництві комітетів: у нас немає жодного першого заступника голови комітету і жодного секретаря. Це вже абсурдна ситуація. Ми два роки намагаємося отримати свої законні квоти на три посади перших заступників голів комітетів, однак ці питання постійно відкладають. Якщо казати про мій антикорупційний комітет, то секретарем там є представник «Батьківщини» (Володимир Кабаченко), який для монобільшості є зрозумілою людиною. Призначати першим заступником голови представника колишньої ОПЗЖ (Анатолія Бурміча) для них було б політично непростим рішенням. А інших кандидатур фактично немає, оскільки решта членів – зі «Слуги народу».

Нардепка Вікторія Сюмар нагадує: «Європейська солідарність» вимагатиме посади трьох перших заступників голів комітетів, якщо будь-яке комітетське питання буде винесене на голосування в залу фото: facebook

Сюмар наголошує, що так само її колегу по фракції Ірину Фріз відмовляються призначати першим заступником комітету з нацбезпеки і пропонують шукати іншу кандидатуру: «Ми зі свого боку наголосили, що фракція сама має визначати, кого делегувати на свою квоту, яка належить нам по праву».

Представники «ЄС» зазначають: якщо в парламенті візьмуться за перерозподіл посад в інших комітетах, фракція наполягатиме на збереженні балансу та пропорційного представництва всіх політсил. «Ми можемо порушувати це питання публічно, привертати до нього увагу і, звичайно, використовувати парламентські механізми впливу. Але глобально проблема ще й у тому, що нинішня ситуація суперечить європейським парламентським практикам і не відповідає принципам, які відображені, зокрема, у резолюціях Європарламенту, – підкреслює Сюмар. – Не хочу, щоб складалося враження, ніби я намагаюся отримати якусь посаду заради власного статусу. Це нічого не змінить у моїй роботі чи ролі в комітеті, але це принципове питання. Опозиція повинна мати належну частку представництва в керівництві комітетів».

Поки і так працює

Самі члени комітету з питань правової політики не приховують, що відсутність обраного голови – не найкраща ситуація. Водночас стверджують: комітет продовжує працювати, а нинішній формат керівництва поки не створює настільки серйозних проблем, щоб кадрове питання стало невідкладним.

Нардеп Сергій Власенко з «Батьківщини» вважає, що причини, через які «Слуга народу» досі не може обрати нового голову комітету, є комплексними: «Перша причина – елементарний брак часу. Зараз порядок денний парламенту забитий складними голосуваннями, пов’язаними з європейськими зобов’язаннями та фінансуванням. Вікна, щоб поставити кадрове питання, практично немає. Друга причина – жорстка позиція «Європейської солідарності». Поки не вирішені питання щодо їхніх незакритих квот, «ЄС» жорстко блокує будь-які призначення в комітетах. Третя – самі «слуги» до кінця не визначилися з кандидатурою. Якби вона була готова і узгоджена, то 10–15 хвилин на голосування постанови знайшли б навіть у найнапруженішому графіку. Тут питання в тому, наскільки «ЄС» буде активно це блокувати».

Власенко зазначає, що монобільшість явно недооцінює значення комітету з правової політики: «Кластер Fundamentals («Основи процесу вступу до ЄС»), який є ключовим у переговорах з Євросоюзом, майже на 90% зав’язаний саме на наш комітет. Це питання суддів, Конституційного Суду, адвокатури, Громадської ради доброчесності… І от в умовах, коли через комітет проходять найбільш чутливі для євроінтеграції питання, в ньому вже кілька місяців немає повноцінного голови».

Нардеп звертає увагу, що наразі робота комітету залежить не стільки від головуючого, скільки від рішень, до яких схиляється монобільшість. «Маслов був головою від більшості, і у нього в комітеті була більшість. А у Василя Івановича такої більшості немає. Він може опонувати і навіть трохи чинити спротив, як це було з законопроєктом про адвокатуру, але, якщо більшість вирішила, що його треба розглянути, то його розглянули, – зауважує Власенко. – Тому в нинішній ситуації керівник комітету – це радше модератор процесу».

Сергій Власенко з «Батьківщини» стверджує, що виконувач обов’язки голови комітету за відсутності своєї більшості в ньому мало що вирішує фото з відркитих джерел

Нардеп зазначає, що хоча комітет і продовжує функціонувати та приймати рішення навіть з виконувачем обов’язки голови, ця ситуація не кращим чином позначається на роботі. Це певною мірою шкодить як внутрішній комунікації, бо повноцінний керівник може вести перемовини всередині комітету більш жорстко, так і взаємодії з тими ж європейцями, які не завжди розуміють, із ким, по суті, мають справу.

Член комітету від монобільшості Ігор Фріс каже, що йому не надходили пропозиції очолити комітет, а навіть якби надійшли, він наразі не готовий брати на себе додаткове навантаження. Так само він запевняє, що не чув, аби хтось із колег заявляв про готовність очолити комітет і просив підтримки своєї кандидатури. Хоча, за інформацією «Главкома», найреальнішим кандидатом на місце Маслова є нинішній заступник голови комітету Павло Павліш, якого нібито рекомендував сам ексголова комітету.

Водночас Фріс розхвалює нинішнього виконувача обов’язки голови комітету: «Василь Іванович – дуже порядна людина. Навіть у суто технічних питаннях він всім дає можливість висловитися. Крім того, це людина з серйозним професійним бекграундом, до якого нам усім ще довго працювати. Його політичне минуле не стає каменем спотикання у відношенні до нього членів комітету та під час ухвалення рішень», – каже Фріс.

Нардеп нагадує, що комітет працює у майже незмінному складі вже сім років і за цей час його члени сформували позицію з багатьох питань: «Є законопроєкти, щодо яких усі члени комітету мають спільну позицію. Буває й навпаки: більшість підтримує рішення, а окремі депутати, зокрема Василь Іванович, виступають проти. Але загалом робота комітету залишається злагодженою. До того ж, наразі немає особливо складних і резонансних законопроєктів, які вимагали б від голови комітету активного пошуку компромісів та голосів із різними фракціями та депутатськими групами».

Колега Фріса по комітету та фракції «Слуга народу» Роман Бабій, який входить до опозиційного об’єднання «Розумна політика» всередині монобільшості, губиться в здогадках, чому голову комітету досі не призначено.

«З якихось причин це питання просто не хочуть виносити до зали: і, мені здається, це не пов’язано з відсутністю кандидатур, – нарікає на відсутність повноцінного керівництва нардеп і визнає, що його часом бракує. – Все-так «в.о.» – формальний керівник: він веде засідання, підписує протоколи… Але коли комітет, наприклад, вступає у зовнішні відносини, відсутність повноважного голови – це не дуже добре».

Бабій погоджується з тим, що нового голову варто шукати серед членів комітету, бо людину зі сторони його склад навряд чи сприйме. Водночас він не вважає, що нинішня ситуація є настільки критичною, аби змусити верхівку монобільшості пришвидшити кадрові рішення. Бабій нагадує, що нинішній виконувач обов’язки голови комітету представляє політичну групу, яка «дуже тісно дружить політично з офіційною монобільшістю».

«Думаю, якщо щось трапиться і комітет зовсім перестане працювати, тоді керівника призначать, – прогнозує нардеп. – А поки воно якось рухається, тих, хто ці питання вирішує, ситуація буде влаштовувати».

Павло Вуєць, «Главком»