Кабінет Міністрів України підвищив посадові оклади головам обласних рад, Київському міському голові, їхнім заступникам та іншим працівникам органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову Кабінету Міністрів №1460 від 25 листопада 2026 року.

Документ передбачає внесення змін до структури та умов оплати праці працівників апаратів органів виконавчої влади та інших державних органів.

голови обласних рад та Київський міський голова – з 30,3 тис. грн до 33,3 тис. грн;

перші заступники – з 26,5 тис. грн до 29,1 тис. грн;

заступники – з 23,7 тис. грн до 26 тис. грн;

спеціалісти – з 8,5 тис. грн до 9,4 тис. грн.

Постанова також передбачає підвищення посадових окладів керівників та спеціалістів апаратів районних і районних у Києві рад. Зокрема, верхня межа окладу голів районних рад зросла з 24,3 тис. грн до 26,7 тис. грн.

Водночас посадовий оклад є лише частиною фактичної заробітної плати. Додатково посадовці можуть отримувати надбавки, премії та інші виплати.

Крім того, з 1 січня 2027 року посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування на територіях можливих або активних бойових дій визначатимуть з урахуванням чисельності населення відповідної громади станом на 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, 11 листопада міністр розвитку громад та територій Віталій Безгін в інтерв'ю «Главкому» розповів, якими мають бути видатки на оплату праці працівників місцевого самоврядування. За його словами, спрямування 20% бюджету громади на зарплати є нормальним європейським показником.

Також, за даними Міністерства фінансів, у вересні 2026 року середня зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 63,88 тис. грн. Це на 4,8 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Верховна Рада відхилила пропозицію щодо обмеження зарплат народних депутатів та чиновників на рівні 80 тис. грн на місяць. За відповідну правку до проєкту державного бюджету на 2027 рік проголосували 157 парламентарів за необхідних 226.