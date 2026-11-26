Верховна Рада вже понад п’ять місяців не може обрати нового голову комітету з питань правової політики після переходу Дениса Маслова на посаду міністра юстиції. Наразі роботу комітету фактично очолює перший заступник голови Василь Німченко – народний депутат, обраний до парламенту від забороненої ОПЗЖ. Попри політичне минуле Німченка, його колеги стверджують, що комітет продовжує працювати, а відсутність постійного керівника поки не стала критичною проблемою. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Кадровий казус Верховної Ради. Парламентом бродить привид Медведчука».

Члени комітету визнають, що така ситуація не є оптимальною. Водночас вони пояснюють затримку з призначенням нового голови кількома причинами: браком часу в парламентському порядку денному, кадровими суперечками між фракціями та невизначеністю самої монобільшості щодо кандидатури.

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко називає три основні причини, через які «Слуга народу» досі не може визначитися з новим головою комітету.

«Перша причина – елементарний брак часу. Зараз порядок денний парламенту забитий складними голосуваннями, пов’язаними з європейськими зобов’язаннями та фінансуванням. Вікна, щоб поставити кадрове питання, практично немає. Друга причина – жорстка позиція «Європейської солідарності». Поки не вирішені питання щодо їхніх незакритих квот, «ЄС» жорстко блокує будь-які призначення в комітетах. Третя – самі «слуги» до кінця не визначилися з кандидатурою. Якби вона була готова і узгоджена, то 10–15 хвилин на голосування постанови знайшли б навіть у найнапруженішому графіку. Тут питання в тому, наскільки «ЄС» буде активно це блокувати», – пояснив Сергій Власенко.

Він також вважає, що монобільшість недооцінює значення комітету з питань правової політики для євроінтеграції України. За словами депутата, майже 90% питань переговорного кластера Fundamentals («Основи процесу вступу до ЄС») належать до сфери компетенції цього комітету.

«Це питання суддів, Конституційного Суду, адвокатури, Громадської ради доброчесності… І от в умовах, коли через комітет проходять найбільш чутливі для євроінтеграції питання, в ньому вже кілька місяців немає повноцінного голови», – наголосив Власенко.

На його думку, нині робота комітету залежить не стільки від того, хто головує на засіданнях, скільки від позиції парламентської більшості.

«Маслов був головою від більшості, і у нього в комітеті була більшість. А у Василя Івановича такої більшості немає. Він може опонувати і навіть трохи чинити спротив, як це було з законопроєктом про адвокатуру, але, якщо більшість вирішила, що його треба розглянути, то його розглянули, – зауважує Власенко. – Тому в нинішній ситуації керівник комітету – це радше модератор процесу».

Власенко зазначає, що відсутність обраного голови не кращим чином позначається на роботі комітету. Зокрема, це ускладнює внутрішню комунікацію та взаємодію з європейськими партнерами, яким не завжди зрозуміло, хто має повноваження представляти комітет.

Водночас член комітету від «Слуги народу» Ігор Фріс каже, що йому не пропонували очолити комітет. За його словами, навіть якби така пропозиція надійшла, він наразі не готовий брати на себе додаткове навантаження. Фріс також не чув, щоб хтось із колег заявляв про готовність очолити комітет і просив підтримати свою кандидатуру.

Водночас, за інформацією «Главкома», найреальнішим претендентом на посаду після Маслова є нинішній заступник голови комітету Павло Павліш. Як повідомляється, його кандидатуру нібито рекомендував сам колишній голова комітету.

Фріс позитивно відгукується про нинішнього виконувача обов’язків голови Василя Німченка та його роботу з членами комітету. «Василь Іванович – дуже порядна людина. Навіть у суто технічних питаннях він всім дає можливість висловитися. Крім того, це людина з серйозним професійним бекграундом, до якого нам усім ще довго працювати. Його політичне минуле не стає каменем спотикання у відношенні до нього членів комітету та під час ухвалення рішень», – сказав Ігор Фріс.

Нардеп додає, що комітет працює майже в незмінному складі вже сім років, тому його члени мають узгоджені позиції з багатьох питань. За словами Фріса, нині немає резонансних законопроєктів, для розгляду яких голові доводилося б активно шукати компроміси між різними фракціями та депутатськими групами.

«Є законопроєкти, щодо яких усі члени комітету мають спільну позицію. Буває й навпаки: більшість підтримує рішення, а окремі депутати, зокрема Василь Іванович, виступають проти. Але загалом робота комітету залишається злагодженою. До того ж, наразі немає особливо складних і резонансних законопроєктів, які вимагали б від голови комітету активного пошуку компромісів та голосів із різними фракціями та депутатськими групами», – зазначив Фріс.

Його колега по комітету та фракції «Слуга народу» Роман Бабій, який входить до об’єднання «Розумна політика» всередині монобільшості, не має однозначного пояснення, чому парламент досі не призначив нового голову.

«З якихось причин це питання просто не хочуть виносити до зали: і, мені здається, це не пов’язано з відсутністю кандидатур, – нарікає на відсутність повноцінного керівництва нардеп і визнає, що його часом бракує. – Все-так «в.о.» – формальний керівник: він веде засідання, підписує протоколи… Але коли комітет, наприклад, вступає у зовнішні відносини, відсутність повноважного голови – це не дуже добре».

Бабій вважає, що нового керівника варто обирати серед чинних членів комітету, оскільки людину з-поза його складу депутати можуть не сприйняти. Водночас він не вважає нинішню ситуацію настільки критичною, щоб вона змусила керівництво монобільшості пришвидшити кадрове рішення. Бабій також звертає увагу, що Німченко представляє політичну групу «Платформа за життя та мир», яка, за його словами, «дуже тісно дружить політично з офіційною монобільшістю».

«Думаю, якщо щось трапиться і комітет зовсім перестане працювати, тоді керівника призначать, – прогнозує нардеп. – А поки воно якось рухається, тих, хто ці питання вирішує, ситуація буде влаштовувати».

Як відомо, Василь Німченко – народний депутат Верховної Ради IX скликання, обраний у 2019 році від партії «Опозиційна платформа – За життя» під шостим номером у виборчому списку. У парламенті представляв політичну групу Віктора Медведчука. Нині входить до депутатської групи «Платформа за життя та мир».

Німченко має юридичну та суддівську кар’єру. У 1990–1996 роках був суддею Верховного Суду України, у 1996–2005 роках – суддею Конституційного Суду, а згодом кілька років обіймав посаду заступника голови КСУ. У 2007–2010 роках працював постійним представником Кабінету міністрів у Конституційному Суді.

У 2014 році Німченка обрали народним депутатом VIII скликання від «Опозиційного блоку». Він є засновником центру «Правова держава», який готував юридичні висновки та аналітичні матеріали щодо конституційних змін, які просував Віктор Медведчук. Сам Медведчук очолював наглядову раду центру.

Також Німченко був заступником голови громадського руху «Український вибір – Право народу», заснованого Медведчуком. Згодом він увійшов до створеної Медведчуком партії «Опозиційна платформа – За життя».