Уколов виступив проти призначення довічних виплат Пустовойтенку та Кінаху

Колишній народний депутат Віктор Уколов закликав виключити Валерія Пустовойтенка та Анатолія Кінаха з переліку «засновників сучасної держави Україна», яким пропонують призначити довічне грошове утримання. Причиною стала їхня участь у погодженні передачі українського стратегічного озброєння Росії у 1999 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Уколова у Facebook.

Урядовий законопроєкт №16041 передбачає призначення довічного грошового утримання у розмірі 80% депутатської зарплати особам, які отримали статус засновників сучасної української держави.

Уколов звернув увагу на заяву народного депутата та історика Володимира В’ятровича, який нагадав про роль Пустовойтенка та Кінаха у передачі Росії 11 стратегічних бомбардувальників та 575 крилатих ракет у 1999 році.

На думку колишнього парламентаря, українське суспільство має пам'ятати не лише позитивні здобутки державних діячів, а й рішення, які послабили обороноздатність країни.

«Пропоную підтримати Володимира Вятровича і вимагати виключення обох колишніх прем’єр-міністрів із списків на довічне утримання – такі речі мають робитись принципово», – написав Уколов.

Нагадаємо, за даними розслідування проєкту «Схеми», до переліку засновників сучасної української держави увійшли 386 осіб, частина з яких отримала відповідний статус посмертно. Список затвердив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 24 серпня 2026 року.

Водночас народні депутати Володимир В’ятрович, Роман Лозинський та Ганна Бондар зареєстрували альтернативний законопроєкт №16041-2. Документ пропонує встановити чіткі підстави для відмови у наданні статусу засновника держави або його позбавлення, зокрема через участь у передачі стратегічного озброєння Росії.