Фракція «Європейська солідарність» вимагає призначити своїх представників першими заступниками голів трьох парламентських комітетів. Йдеться про Ірину Фріз, Вікторію Сюмар та Ростислава Павленка. Через невирішене кадрове питання фракція може блокувати голосування щодо інших призначень у комітетах Верховної Ради. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Кадровий казус Верховної Ради. Парламентом бродить привид Медведчука».

«Європейська солідарність» вимагає призначити Ірину Фріз та Вікторію Сюмар першими заступницями голів комітетів з питань національної безпеки та антикорупційної політики відповідно. Також фракція висунула вимогу призначити Ростислава Павленка першим заступником голови комітету з питань освіти, науки та інновацій. У команді Петра Порошенка наполягають на призначенні своїх кандидатів ще з 2024 року.

У «ЄС» пояснюють свої вимоги тим, що після розпаду ОПЗЖ фракція стала другою за чисельністю у парламенті й має отримати належне представництво в керівництві комітетів.

Крісло першого заступника голови комітету з питань національної безпеки стало вакантним після того, як у 2023 році депутат від «Європейської солідарності» Михайло Забродський склав депутатський мандат. Відтоді фракція не отримала цю посаду знову.

В антикорупційному комітеті першим заступником голови раніше був Ярослав Юрчишин із «Голосу». У 2023 році його обрали головою комітету з питань свободи слова замість нардепа від колишньої ОПЗЖ Нестора Шуфрича. «ЄС» претендує на звільнену посаду для члена цього комітету Вікторії Сюмар.

«Ми – друга за чисельністю фракція парламенту, і водночас лише одна наша представниця очолює комітет (з євроінтеграції) – Іванна Клімпуш-Цинцадзе, – зауважує Сюмар. – Більше ми ніде не представлені в керівництві комітетів: у нас немає жодного першого заступника голови комітету і жодного секретаря. Це вже абсурдна ситуація. Ми два роки намагаємося отримати свої законні квоти на три посади перших заступників голів комітетів, однак ці питання постійно відкладають».

Водночас призначення Сюмар може бути складним для монобільшості через перебування на посаді голови антикорупційного комітету від «Слуги народу» Анастасії Радіної. Жорстка позиція Радіної щодо захисту антикорупційних органів викликає невдоволення у самій же провладній фракції. Тож поява в керівництві комітету ще й представниці опозиційної «ЄС» може створити для влади додаткові політичні ризики.

Сюмар також розповіла, що «Європейській солідарності» пропонують шукати іншу кандидатуру на посаду першого заступника голови комітету з питань національної безпеки замість запропонованої фракцією Ірині Фріз. «Ми зі свого боку наголосили, що фракція сама має визначати, кого делегувати на свою квоту, яка належить нам по праву», – сказала Вікторія Сюмар.

У «Європейській солідарності» також заявляють, що в разі розгляду кадрових змін в інших комітетах вимагатимуть зберегти баланс і забезпечити пропорційне представництво всіх політичних сил.

«Ми можемо порушувати це питання публічно, привертати до нього увагу і, звичайно, використовувати парламентські механізми впливу. Але глобально проблема ще й у тому, що нинішня ситуація суперечить європейським парламентським практикам і не відповідає принципам, які відображені, зокрема, у резолюціях Європарламенту, – підкреслює Сюмар. – Не хочу, щоб складалося враження, ніби я намагаюся отримати якусь посаду заради власного статусу. Це нічого не змінить у моїй роботі чи ролі в комітеті, але це принципове питання. Опозиція повинна мати належну частку представництва в керівництві комітетів».