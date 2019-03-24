Канал 1+1 пояснив появу програм за участю Зеленського у переддень виборів



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Канал 1+1 заявив, що не бачить порушення законодавства у показі програм Зеленського у «день тиші»

Телеканал «1+1» відкинув звинувачення у тому, що спланував сітку мовлення у день виборів 31 березня на користь кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це йдеться у повідомленні каналу.

«Група 1+1 медіа хоче зауважити, що програмна сітка телеканалу «1+1» не адаптується під промоцію жодних політичних сил і не зазнає кардинальних змін вже кілька років. «Студія Квартал 95» є довгостроковим партнером телеканалу, з яким було укладено договір на кілька років про виробництво продуктів на замовлення «1+1». Середня тривалість ефірного часу суттєво не змінювалася. Крім того, серед тих передач, які стоять у програмі на 30 березня, «Розсміши коміка» та «Чистоньюз» - без участі кандидата у президенти, а випуск «Вечірнього Кварталу» є цього дня архівним, і Володимир Зеленський там виступає актором, а не кандидатом», - йдеться у повідомленні.

Медіагрупа вважає, що не порушує законодавство, показуючи пана Зеленського - актора, «так само як і канали групи 1+1 медіа або інші канали можуть транслювати події за участі президента під час виконання обов’язків голови держави, наприклад, міжнародних зустрічей».

Зазначимо, відповідно до сітки каналу на 30 березня, у цей день 1+1 покаже два випуски «Вечірнього кварталу», у яких буде брати участь Зеленський, а також документальний фільм Рейган, де президента США озвучує кандидат в президенти України.