Колишня народна депутатка, майор ЗСУ Надія Савченко прокоментувала звинувачення народної депутатки Мар’яни Безуглої у причетності до прориву російських військ в Очеретиному. Військова пояснила, чому вирішила не вступати у публічну суперечку з парламентаркою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Савченко «Радіо Свобода».

Конфлікт між Савченко та Безуглою виник у 2024 році. Тоді народна депутатка закликала українські спецслужби перевірити дії колишньої парламентарки на фронті. За твердженням Безуглої, Савченко нібито самовільно віддала наказ про відступ, що спричинило прорив російських військ в Очеретиному, а згодом – наступ окупантів на Покровськ.

Савченко зазначила, що знала про звинувачення на свою адресу, однак не вважала за потрібне реагувати на них. «Я чула цей момент. Навіть читала коментарі, як їй пояснили, як це буває і що їй треба стати грамотнішою у військовій сфері», – сказала військова.

За словами Савченко, вона вирішила не відповідати Безуглій, оскільки не вважає її фахівчинею у військовій сфері, попри те, що парламентарка свого часу перебувала в зоні АТО як представниця медичної сфери.

«Медик і військовий – це різні речі. Вона не воює, і навіть якщо вона є депутаткою та представляє комітет з питань національної безпеки та оборони, це не показує, що вона в цьому розбирається. Тому я не стала гратися і якось відповідати», – додала майор ЗСУ.

Водночас Савченко зізналася, що зверталася до Служби безпеки України з проханням перевірити діяльність самої Мар’яни Безуглої.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила Надію Савченко у причетності до прориву російських військ в Очеретиному. За її твердженням, Савченко нібито самовільно віддала наказ про відступ підрозділу, що спричинило подальший наступ окупантів на Покровськ. Безугла закликала СБУ перевірити діяльність військової.

У відповідь Надія Савченко звернулася до СБУ та Державного бюро розслідувань із заявою на Безуглу. Колишня парламентарка попросила правоохоронців перевірити нардепку на предмет державної зради. За словами Савченко, Безугла систематично оприлюднювала секретну інформацію про обороноздатність ЗСУ, стан укріплень та укомплектованість військових підрозділів.

До слова, Савченко також розкритикувала розмови про мобілізацію жінок в Україні. На її думку, порушувати це питання мають право лише ті, хто безпосередньо служить у війську та перебуває на фронті.