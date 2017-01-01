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    Кількість шукачів притулку в ЄС скоротилася на 50%

    У ЄС знизилася частка випадків надання притулку
    Кількість шукачів притулку в ЄС скоротилася вдвічі за 9 місяців року, що минає, проти такого ж періоду попереднього року. Дані агентства Eurostat наводить німецьке видання Welt. «З січня по вересень було зареєстровано 479 650 заявок. Це на 50% менше, ніж за аналогічний часовий період 2016 року», - підрахували статистики. За весь 2016
    • Сьогодні, 12:59
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    У ЄС знизилася частка випадків надання притулку

    Кількість шукачів притулку в ЄС скоротилася вдвічі за 9 місяців року, що минає, проти такого ж періоду попереднього року. Дані агентства Eurostat наводить німецьке видання Welt.

    «З січня по вересень було зареєстровано 479 650 заявок. Це на 50% менше, ніж за аналогічний часовий період 2016 року», - підрахували статистики.

    За весь 2016 рік у країнах ЄС було подано в цілому 1,2 млн заявок на надання притулку, в 2015 - 1,25 млн.

    Знизилася також частка випадків надання притулку. Так, якщо в другому півріччі 2016 року частка позитивних рішень в цілому по ЄС становила 62%, то в першому півріччі 2017 року - 48%, а в третьому кварталі року - всього 43%.

    Німеччина як і раніше залишається найпривабливішою метою для біженців, куди кинулася майже третина їх - 137 385 заявок. За даними МВС ФРН, яке встигло підбити підсумок за 10 місяців, з початку року і до кінця січня в країні було подано 207 157 прохань, що на 71% менше, ніж за такий же період минулого року, коли таких було 723 027.

    На другому місці Італія - 103 560 заявок. Німеччина і Італія, таким чином, взяли практично половину всіх шукачів.

    У Греції їх зареєстровано 41 735.

    А в Польщі і Угорщині - всього 2515 і 2445 відповідно.

    Джерело: Укрінформ

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