Кількість шукачів притулку в ЄС скоротилася на 50%

У ЄС знизилася частка випадків надання притулку

Кількість шукачів притулку в ЄС скоротилася вдвічі за 9 місяців року, що минає, проти такого ж періоду попереднього року. Дані агентства Eurostat наводить німецьке видання Welt. «З січня по вересень було зареєстровано 479 650 заявок. Це на 50% менше, ніж за аналогічний часовий період 2016 року», - підрахували статистики. За весь 2016



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У ЄС знизилася частка випадків надання притулку

Кількість шукачів притулку в ЄС скоротилася вдвічі за 9 місяців року, що минає, проти такого ж періоду попереднього року. Дані агентства Eurostat наводить німецьке видання Welt.

«З січня по вересень було зареєстровано 479 650 заявок. Це на 50% менше, ніж за аналогічний часовий період 2016 року», - підрахували статистики.

За весь 2016 рік у країнах ЄС було подано в цілому 1,2 млн заявок на надання притулку, в 2015 - 1,25 млн.

Знизилася також частка випадків надання притулку. Так, якщо в другому півріччі 2016 року частка позитивних рішень в цілому по ЄС становила 62%, то в першому півріччі 2017 року - 48%, а в третьому кварталі року - всього 43%.

Німеччина як і раніше залишається найпривабливішою метою для біженців, куди кинулася майже третина їх - 137 385 заявок. За даними МВС ФРН, яке встигло підбити підсумок за 10 місяців, з початку року і до кінця січня в країні було подано 207 157 прохань, що на 71% менше, ніж за такий же період минулого року, коли таких було 723 027.

На другому місці Італія - 103 560 заявок. Німеччина і Італія, таким чином, взяли практично половину всіх шукачів.

У Греції їх зареєстровано 41 735.

А в Польщі і Угорщині - всього 2515 і 2445 відповідно.

Джерело: Укрінформ