Кіра Рудик та переговори щодо «Азовсталі». Банкова відреагувала на заяву американських ЗМІ

Американське видання The New York Times випустило статтю, у якій згадує народну депутатку від «Голосу» Кіру Рудик як учасницю переговорів

У Офісі президента бурхливо відреагували на інформацію видання The New York Times щодо нібито присутності у переговорній групі щодо «Азовсталі» нардепки Кіри Рудик. Зокрема, про це написав у своєму Telegram-каналі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Американське видання The New York Times випустило статтю, у якій згадує народну депутатку від «Голосу» Кіру Рудик як учасницю переговорів щодо вивезення українських військовослужбовців із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Подоляк заперечив участь Рудик у переговорах та виступив зі звинуваченнями на адресу видання, адже воно оприлюднило недостовірну інформацію.

«Фантастична нічна цитата: «Український перемовник Кіра Рудик розкрила деталі переговорів щодо «Азовсталі». Про це серйозно повідомляє низка ЗМІ з посиланням на… The New York Times. Просто вау... Журналісти, які все ж таки розуміються на українських процесах, із самого ранку починають здивовано питати: «А чим займається Кіра Рудик у переговорній групі з української сторони? І чому про це ніхто нічого не знав?». Важко відповісти так одразу, бо депутата Рудик у переговорному процесі… немає. І ніколи не було. Взагалі», – написав він.

Радник голови Офісу президента також висловив здивування, що подібна інформація з'явилася на шпальтах провідних видань.

«Тому що ми відкриті, навіть занадто, і все можна перевірити в кількох джерелах. Але мені цілком зрозуміла природа подібної «інформації». Адже без утаємниченого натяку від самого депутата під час найкрутіших «переговорів» у столичних барах з іноземним журналістом такі казуси не трапляються. Тобто людина відверто прибрехала, видаючи себе як мінімум за місцевого Бонда, який бере участь у всіх ключових подіях. Зрозуміло, разом зі своїм фетиш-автоматом», – йдеться у дописі.

Він також дорікнув українським політикам через спроби «хайпанути» на темі «Азовсталі» та заробити собі додаткових політичних балів.

«Невже немає розуміння, що будь-які подібні заяви лише шкодять крихкому процесу в такий відповідальний момент? Точно немає розуміння. Але є нестерпне бажання десь втиснути себе в модному pr-прикиді. Із самого початку війни ми бачимо парад марнославства з боку певних політиків. Хтось створює окремі селфі-батальйони з автоматами. Хтось ревниво приписує собі будь-яку допомогу, брендуючи партійним лого пакети з гуманітаркою. Хтось знімає три коробки з консервами з десяти ракурсів на професійні фотокамери. Хтось постійно мантрить, що все позитивне відбувається зараз тільки тому, що «за його каденції…»

Така поведінка – це повне нерозуміння часу, контексту, настроїв та процесів, що відбуваються в суспільстві. Але люди все бачать. Відчувають. Розрізняють порожній піар і справжні вчинки. Тим неприємнішою буде зустріч з реальністю», – написав Подоляк.

Представник президентської адміністрації також звернувся безпосередньо і до Кіри Рудик зі звинуваченнями, що її «pr-перформанси шкодять і переговорним процесам».

«Тому проста пропозиція до всіх, зокрема до «берегині автомата» Рудик: будь ласка, закінчуйте свої pr-перформанси, бо це дуже шкодить і переговорним процесам, і ефективному управлінню під час війни. А також виставляє країну в дивному вигляді в очах світової медійної спільноти. Хоча для селфіманів усе ніщо, крім свого великого марнославного «Я», – наголосив він.

Водночас, Кіра Рудик запевняє, що також здивована появою інформації про її участь у переговорах щодо «Азовсталі» на сторінках The New York Times. Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

«Після багатьох запитів ЗМІ, повідомляю, що я не беру участі у перемовинах щодо евакуації заручників з «Азовсталі». Більше того, в статті The New York Times про це нема ні слова. Зараз дуже чутливий час і критичний момент для складної операції по звільненню наших людей. Прошу всіх максимально обережно поводитись з інформацією», – написала депутатка.

Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».