Коаліція Patriot та винищувачів і нові бригади наступу. Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх переговорів (відео)

Учасники Ставки обговорили усі деталі стосовно нашої ППО – її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет

Український повітряний щит має бути забезпечений усім необхідним на постійній основі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Короткий звіт за цей день. Перше – провів Ставку. Нагальні безпекові питання. Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні. Відповідальні – міністри Камишін і Клименко. На жаль, і сьогодні – після всього – кияни знову й знову публікують інформацію про недоступність укриттів. Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями», – каже президент.

Глава держави розповів, що учасники Ставки обговорили усі деталі стосовно нашої ППО – її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет. – «Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі».

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«Займаємося коаліцією «Петріотів» та коаліцією сучасних винищувачів – щодня активно. Дуже уважно – ситуація на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше – дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу», – додав він.

Також президент сьогодні поговорив зі своїм естонським колегою, який прибув до Києва. – «Передусім безпека – і це те, що стосується нашого захисту зараз, а також те, що стосується нашої безпеки довгостроково. Естонія принципово допомагає нам зброєю, технікою, підтримує наш рух у НАТО, загалом розуміє, наскільки важливо, щоб ми саме зараз і саме на нашій українській землі здобули перемогу над рашизмом. Це важливо для кожного народу, який є сусідом держави-терориста. Впевнений: ми дамо цю безпеку – таку необхідну, ми дамо Україні, всій Європі та вільному світу перемогу над російською агресією. Заслуговує уваги й те, що ми розвиваємо нашу співпрацю з Естонією й експортом рішень – наших цифрових рішень».

Зеленський нагадав, що раніше саме з Естонії українці брали приклад у розвитку цифрових рішень. А зараз – вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української «Дії» буде створено державний застосунок в Естонії. Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно буде зручним і корисним для інших народів.

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«Ми обговорили з паном президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема в цифровізації. І, до речі, зроблю такий анонс: «Дія» допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських – у Латинській Америці та Африці. Третє за сьогодні з різних активностей цього дня, про що варто сказати. Провів кілька нарад, тривалих і змістовних, щодо формування нашої політики – комплексної – на перспективу. Того, що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі у глобальних процесах», – продовжує він.

Президент подякував всім, хто допомагає нашій державі! Особливо відзначив сьогодні 92-гу окрему механізовану бригаду – усіх воїнів цієї бригади, які надзвичайно стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись уперед.

«Дякую вам, воїни! Авдіївський напрямок… 110-та окрема механізована бригада – дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та ваше вміння потужно знищувати окупантів. Молодці! Відзначу прикордонників, які з честю захищають державу на передовій разом з усіма нашими силами оборони та безпеки. Львівський, Донецький, Житомирський прикордонні загони, які б’ються на фронті. Дякую вам! А також дякую бійцям Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють «Шахедам». Швидкість та влучність наших воїнів критично важливі. Дякую вам, воїни, за вашу швидкість і за вашу влучність! Підписав сьогодні укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. 263 військовослужбовці Збройних сил України», – закінчив глава держави.

Нагадаємо, триває 464-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі. Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.