Радикальна партія пропонує Зеленському особисто покерувати урядом



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Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук

На переконання Ігоря Мосійчука, Гройсман лише частково керував урядом, а в більшості своїй керувала Банкова

У зв’язку з відставкою прем’єр-міністра і розпуском парламенту Володимир Зеленський мав би особисто взяти на себе відповідальність і керувати урядом. Принаймні, у цей перехідний період. Про це заявив народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук у коментарі «Главкому».

Депутат також оцінив досягнення Гройсмана, який цього тижня оголосив про відставку. «Мені тяжко назвати досягнення цього перевертня (Мосійчук про Гройсмана, - «Главком»)… У тих координатах, у яких працював цей уряд, запам’ятатися нічим гарним він не міг. Тому що урядом лише частково керував Гройсман, а в більшості своїй керувала Банкова. Тому я так і казав уряд Порошенка-Гройсмана. Це уряд епохи Порошенка, епохи цинізму, брехні, мародерства. Гройсман завжди був у тіні. Декілька разів він намагався вийти з тіні Порошенка, але до кінця залишався в ній, навіть під час останніх виборів», - каже соратник Ляшка.

За словами Мосійчука, йому Гройсман запам’ятався, перш за все, беззубістю у переговорному процесі з МВФ, що призвело до зростання тарифів, Коболєвим на чолі «Нафтогазу» і корупційними скандалами. І тим, що результати роботи уряду Гройсмана українці не можуть відчути ні у своїх кишенях, ні у своїх холодильниках.

«Особисто я не можу подякувати Гройсману, зокрема і в зв’язку з незаконним призначенням Уляни Супрун, яка обіймає посаду в. о. міністра охорони здоров’я. Є окремі міністри, які працювали, викладалися і принаймні намагалися щось зробити. Гройсман до них не належить», - підсумува радикал.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», – зазначила вона.