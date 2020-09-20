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    Політика

    Зеленський закликав своїх соратників припинити «відмовлятися від відповідальності»

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    Зеленський заявив, що неможливо все змінити одразу і швидко і що є помилки &laquo;в людях, у кандидатах, у депутатах&raquo; - Зеленський закликав своїх соратників припинити «відмовлятися від відповідальності»
    Зеленський заявив, що неможливо все змінити одразу і швидко і що є помилки «в людях, у кандидатах, у депутатах»

    Володимир Зеленський у зверненні перед виборами закликав українців боротися і змінювати державу

    Президент України Володимир Зеленський закликав членів своєї команди перестати «відмовлятися від відповідальності», а українців – боротися і змінювати державу, та отримати ще одну можливість обнулити старі «сірі еліти» на місцях. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Хіба ми вже не хочемо змінити країну? Ні? Не просто поміняти прізвища на кабінетних табличках, а отримати нарешті ефективну, комфортну, сучасну й адекватну державу? То давайте змінювати. Не нити, не скаржитися, не ховатися, не жалітися на когось. А саме змінювати. По-справжньому. Без попередніх підрахунків і порівнянь. Давайте показувати людям, що ми готові працювати та боротися. Боротися за те, щоб, усупереч традиційним змовам, отримати ще одну можливість обнулити старі «сірі еліти» на місцях. Це, звичайно, дуже важко», – написав Зеленський.

    Він наголосив, що зміни – це насамперед відповідальність, за себе і за свою команду.

    «І це безперечне подолання важкого опору старих затятих корупціонерів на місцях, які буквально спресовані в міцні клани та регіональні мафії. На мій погляд, сьогодні йдеться не лише про вибори до органів місцевого самоврядування. Мова все ще про можливість перезавантажити наші традиційні соціальні відносини, в яких роками працювало огидне правило: корумпованій меншості закон не писаний, а більшості – злидні, несправедливість, обман», – додав президент.

    Голова держави також заявив, що неможливо все змінити одразу і швидко і що є помилки «в людях, у кандидатах, у депутатах».

    «Але ж сильним вважається не той, хто не помиляється, а той, хто ці помилки визнає та виправляє. Чи ми живемо в ідеальному світі? А якщо ні, тоді швидко виправляємо помилки та рухаємося вперед. Завжди намагаюся максимально широко відкривати двері для прогресивних змін. Давати шанс. Брати у свою команду тих, хто готовий працювати й відповідати за зроблене. Беріть і робіть. І відповідайте. Тому прямо й жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого», – сказав глава держави.

    Він додав, що у них достатньо часу, щоб довести свою ефективність, для цього просто потрібно працювати в режимі «24/7» і постійно доводити людям свою корисність.

    вибори Володимир Зеленський президент
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