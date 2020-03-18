ICTV вибачився за показ неправильних титрів під час звернення Зеленського



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Виступ Володимира Зеленського супроводжувався титрами: «Це я вбила Еріку»; «Вона забрала в мене кохану людину»; «Пробачте мені, якщо зможете»; «Белла Осмаловська»; «Чому надруковано? Чому не

Під час виступу Зеленського телеканал перервав показ серіалу «Нюхач»

Телеканал ICTV показав неправильні титри під час трансляції звернення президента України Володимира Зеленського о 22:30 17 березня через технічну помилку. Про це повідомила пресслужба каналу в коментарі «Детектору медіа».

Зазначається, що під час виступу Зеленського телеканал вирішив перервати показ серіалу «Нюхач».

«Враховуючи важливість звернення, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію», – йдеться в повідомленні.

Виступ Володимира Зеленського супроводжувався титрами: «Це я вбила Еріку»; «Вона забрала в мене кохану людину»; «Пробачте мені, якщо зможете»; «Белла Осмаловська»; «Чому надруковано? Чому не від руки?»; «Тіло підтягували вже після смерті» тощо.

На ICTV принесли вибачення за технічну помилку, яка сталася під час трансляції.

Водночас телеканал попросив глядачів звернути увагу не на помилку, а на зміст звернення. «Ми закликаємо усіх, хто поширював скріншот цієї прикрої помилки, розповсюдити ролики про способи упередження коронавірусу», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 17 березня канал ICTV переплутав титри під час звернення президента Володимира Зеленського.

Як відомо, під час звернення Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.

Також президент порадив українцям, чим зайнятися під час карантину.