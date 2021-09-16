Спеціальний закон про олігархів гратиме на руку російській пропаганді, – політолог

«Якщо ми будуємо європейську державу, то повага до прав людини має бути однаковою безвідносно чи це олігарх чи це безхатько», – додав Магда

Магда вважає, що окремий закон про олігархів суперечить європейській практиці

Окремий закон про олігархів буде грати на руку російській пропаганді для дискредитації України.

Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда.

«Ми в такий спосіб серед іншого підставляємось під критику тієї самої Росії, яка буде говорити: от, дивіться, в Україні говорять про статус олігархів, значить олігархія там править бал. Російська пропаганда доволі швидко це підхоплює на власний розсуд», – сказав Магда в ефірі телеканалу «Україна24».

Він зазначив, що окремий закон про олігархів суперечить європейській практиці.

«Я не пригадаю, в якій з європейських країн регулювалась роль олігархів в суспільно-політичному і економічному житті. Але якщо ми будуємо європейську державу, то повага до прав людини, вона має бути абсолютно однаковою безвідносно, чи це олігарх, чи це безхатько», – додав Магда.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій.

На їх думку законопроєкт неконституційний і порушує базові права людини. 10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков на вимогу 4 фракцій і уповноваженої по правам людини направив законопроєкт для отримання висновку в Венеціанську комісію.

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Ідею передачі проекту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

15 вересня Венеційська комісія повідомила про початок процедури розгляду запиту України на аналіз проєкту закону про олігархів.