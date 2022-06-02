Колега Зеленського з «Кварталу» висміяв російських шоуменів, які мовчать з початку війни

Жоден із російських зірок шоубізнесу та КВК не підтримав українських колег

Російські колеги українського проєкту «Квартал 95», з якими Зеленський і компанія разом грали у КВК чи працювали у московському шоубізнесі, не виступили проти війни, яку Кремль розпочав в Україні. Про це один із учасників «Кварталу 95» Євген Кошовий розповів у інтерв’ю «Українській правді».

Кошовий заявив, що 24 лютого кварталівцям ніхто не дзвони в- ні люди з КВК, ні будь-хто інший.

Кллишній партнер президента України по сцені різко охарактеризував позицію росіян: «це не наші на Майдані. Це сцикуни. Вони на перше місце поставили: «Ой, а як же я буду жить дальше?»,«Ой, а я ж столько заработал».

Кошовий пояснив, що навіть не намагався через своїх знайомих і друзів у Росії, які мають багатомільйонну аудиторію у соцмережах, запустити якусь хвилю протесту проти війни. «Нащо я буду просить: «Очнитесь, очнитесь!»? Добре. І що? Ну, сказав би я це. І що, вони пішли б одразу на Болотну чи на Красну площу?» – пояснив безперспективність такої ідеї шоумен.

Також зірковий українець негативно відреагував на ідею пошуків «хороших росіян», із яким можна буде вести діалог у майбутньому, після війни. На думку Кошового, в Росії таких взагалі немає. «Якщо б вони були, вони б щось сказали. У нас скоро 100 днів повномасштабної війни. І що, сидить цей росіянин 100 днів і думає: "Хороший я или нет, сказать что-то или нет"? Сцикуни! Нація така сциклива», – так охарактеризував жителів сусідньої країни один із членів «Кварталу 95».

Нагадаємо, що кварталівець Євген Кошовий у квітні взяв участь у записі пісні «Україна переможе», яку автори назвали маршем майбутньої української перемоги.