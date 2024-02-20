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Кулеба пояснив, чому Україна втратила Авдіївку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба пояснив, чому Україна втратила Авдіївку
За словами Кулеби, ЗСУ довелось відступити з Авдіївки через дефіцит озброєння
фото з відкритих джерел

Глава МЗС наголосив, українці вимушені жертвувати своїми життями через те, що «хтось все ще обговорює рішення про допомогу Україні»

Дефіцит озброєння в українських військових призвів до того, що ЗСУ довелось відступити з міста Авдіївка і воно було захоплене росіянами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє CNN.

«Місто Авдіївка не було б втрачене, якби Україна «отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для його захисту», – заявив Кулеба.

За словами глави МЗС, люди повинні зрозуміти одну просту річ – ухвалення закону про надання допомоги Україні це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.

«І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають», – сказав він.

Кулеба зауважив, що єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями зараз полягає в тому, що «хтось все ще обговорює рішення».

«Я поважаю внутрішню політику США і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці», – підкреслив він.

Нагадаємо, Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.

Як повідомлялося, із 2025 року Європейський Союз зможе щорічно виготовляти до двох мільйонів артилерійських снарядів для України.

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Теги: війна МЗС Дмитро Кулеба боєприпаси Авдіївка

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