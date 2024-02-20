Кулеба пояснив, чому Україна втратила Авдіївку

Глава МЗС наголосив, українці вимушені жертвувати своїми життями через те, що «хтось все ще обговорює рішення про допомогу Україні»

Дефіцит озброєння в українських військових призвів до того, що ЗСУ довелось відступити з міста Авдіївка і воно було захоплене росіянами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє CNN.

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«Місто Авдіївка не було б втрачене, якби Україна «отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для його захисту», – заявив Кулеба.

За словами глави МЗС, люди повинні зрозуміти одну просту річ – ухвалення закону про надання допомоги Україні це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.

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«І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають», – сказав він.

Кулеба зауважив, що єдина причина, з якої українці вимушені жертвувати своїми життями зараз полягає в тому, що «хтось все ще обговорює рішення».

«Я поважаю внутрішню політику США і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці», – підкреслив він.

Нагадаємо, Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини.

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До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.

Як повідомлялося, із 2025 року Європейський Союз зможе щорічно виготовляти до двох мільйонів артилерійських снарядів для України.