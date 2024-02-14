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Радикальні кроки мобілізації: Малюська пояснив, чи зможуть служити у ЗСУ в'язні

Христина Петренко
glavcom.ua
Радикальні кроки мобілізації: Малюська пояснив, чи зможуть служити у ЗСУ в'язні
Малюська зазначив, що у планах дозволити ТЦК обирати, хто підходить до служби
фото з відкритих джерел

Мобілізація стосується усіх, хто завжди був на волі, а також зараз перебуває на волі
 

Обов’язок кожного громадянина – захищати державу. Тож рішення щодо мобілізації тої чи іншої людини з судимістю має ухвалювати не вона, а Територіальні центри комплектування та соцпідтримки, які займаються комплектування армії. Про це сказав під час телемарафону міністр юстиції Денис Малюська.

«Ми пропонуємо радикальніші кроки і в першу чергу хотів би одразу погодити термінологію. Не питання про те, щоб дозволити їм (раніше засудженим – ред.) служити в армії, чи скільки охочих, ніхто їх не планує запитувати, принаймні наша така позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу. І те, що громадянин колись вчинив злочин і отримав якесь покарання (не обов’язково в’язницю, це може бути інше покарання), зараз він на волі вже кілька років або і завжди був на волі – це не привід для того, щоб батьківщину не захищати», – зазначив міністр.

Він пояснив, що рішення про призов того чи іншого громадянина з судимістю має приймати не сам громадянин, а Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що займається комплектування армії.

«Це наша позиція і це ми будемо просити депутатів підтримати. Йдеться про десятки тисяч людей. Відверто не розумію, чому усі зобов’язані захищати державу і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив якийсь злочин навіть найдрібніший (ДТП порушив, яке спричинило середньої тяжкості ушкодження), чому він раптом батьківщину захищати не зобов’язаний. Це наш підхід», – пояснив він.

За словами очільника міністерства тривають перемовини й щодо тих, хто завжди був на волі, зараз перебуває на волі, а також тих, хто ув’язнений. 

«Інший підхід ми зараз напрацьовуємо, будемо так само радитися з народними депутатами, з комітетом, з Міністерством оборони щодо тих, хто ув’язнений. І в цьому випадку механізм буде трішки інший... Ми хочемо надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібний, хто їм не потрібен», – повідомив Денис Малюська.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про деталі обговорень резонансного законопроєкту про мобілізацію, які відбулися на початку січня на засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Тоді Лубінець прописати у категоріях людей, які можуть служити, зазначити і тих, хто відбуває покарання у колоніях. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився категорично проти такої ідеї.

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Теги: міністр в'язниця злочин Денис Малюська Валерій Залужний

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