Зеленський прокоментував призначення Залужного послом України у Великій Британії

Глава держави подякував усім людям у прикордонних із Росією областях, усім хто захищає регіони від ДРГ ворожих обстрілів, та рятує людей

Президент зауважив, що генерал Залужний бачив себе у дипломатичному напрямі роботи

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів про посилення співпраці України та Британії, нагородження воїнів та нові призначення.

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Зеленський, зокрема, провів зустріч із міністром оборони Великої Британії, так як міністр був з візитом у Києві. Президент подякував за відчутне лідерство Британії в безпековій підтримці України

«Сьогодні обговорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський убивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці», – наголосив Зеленський.

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За його словами, саме з Британією Україна підписала першу двосторонню угоду про безпекові гарантії, тож потрібно повністю її реалізувати.

Також Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Посла України у Великій Британії.

«Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися», – наголосив президент.

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Очільник держави також заявив, що підписав два укази про відзначення державними нагородами воїнів. А також, було підписано указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення.

«Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному», – підкреслив президент.

Зазначається, що очільник держави провів нараду з керівником Служби зовнішньої розвідки щодо поточних загроз і деяких чутливих напрямків української міжнародної роботи.

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих Героїв. За його словами, це нова традиція особливої шани для кожного воїна, чия хоробрість стала взірцевою.

Також глава держави подякував усім людям у прикордонних із Росією областях – на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, усім хто захищає регіони від ДРГ ворожих обстрілів, та рятує людей. Окремо президент висловив співчуття тих, хто сьогодні загинув в Сумах через черговий удар Росії.

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Наприкінці звернення Зеленський відзначив, що у Європі ще одна держава стала «більш захищеною від російського зла». Як стало відомо, завершуються процедури щодо вступу Швеції в НАТО.

«Швеція – сильний союзник і країна, якій можна довіряти. І я вітаю кожного у Швеції та кожного у Євроатлантиці. Україна завжди принципово підтримувала Швецію в русі у НАТО, і я дякую Швеції за підтримку нашої держави – буде день, коли і Швеція зможе привітати Україну зі вступом в Альянс. Коли безпека однієї країни гарантується і коли ця країна здатна по-справжньому зміцнити спільну безпеку, кожен виграє. Це правило працює незмінно протягом усього часу існування НАТО. І я вірю, працюватиме й надалі», – підкреслив президент.

Володимир Зеленський додав, що у час російської агресії проти всього того, що зробило Європу мирною та об’єднаною, кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси й партнерства, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів.

Нагадаємо, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Також Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків. Зеленський доручив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.