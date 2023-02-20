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Кулеба скасував візит до Брюсселя: до Києва їдуть топполітики

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кулеба скасував візит до Брюсселя: до Києва їдуть топполітики
Дмитро Кулеба скасував візит до Брюсселя
фото з відкритих джерел

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні мав перебувати в Брюсселі, щоб зустрітися з європейськими міністрами закордонних справ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС.  Про це він написав у Twitter.

«Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на #FAC (засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС – Главком), ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя», – зазначив Кулеба.

Зустріч Кулеби з європейськими колегами офіційно анонсували заздалегідь – вона планувалася перед офіційним засіданням Ради ЄС, а після нього міністри мали зустрітися на робочий обід з главою МЗС Молдови. Саме у ці години 20 лютого Дмитро Кулеба мав вже перебувати у Брюсселі, а наступного дня планувалася його зустріч з головним дипломатом ЄС і генсеком НАТО – вперше у такому тристоронньому форматі.

Нагадаємо, що звістка про зміну планів Кулеби співпала з масштабним обмеженням руху у Києві. У Київ прибула парламентська делегація Ізраїлю.

До слова, сьогодні Байден вирушить у Польщу з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Теги: МЗС Дмитро Кулеба

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