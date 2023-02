Кулеба скасував візит до Брюсселя: до Києва їдуть топполітики

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС. Про це він написав у Twitter.

I thank Estonia for proposing a joint direct procurement of arms and ammunition, which could start with the EU members providing 1 million 155mm rounds to Ukraine. Even though I can’t join today's FAC in person, we strongly endorse the initiative and urge to put it into action.