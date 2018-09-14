Луценко назвав прізвища нардепів, на яких ГПУ готує подання



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Генпрокурор Юрій Луценко

ГПУ подасть повторне подання про зняття недоторканності щодо трьох представників «Опозиційного блоку»

Генеральна прокуратура Україна на поточній сесії Верховної ради готує повторне подання про зняття депутатської недоторканності з трьох нардепів від «Опозиційного блоку».

Про це в ефірі «Прямого» заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Я дійсно збираюся внести повторно подання, яке було абсолютно без причин, без ніякого юридичного обґрунтування повернуто регламентним комітетом Верховної Ради. Йдеться про трьох депутатів, яких просто не розглянули, і папери повернули прокуратурі», - наголосив Луценко.

Він наголосив, що мова йде про трьох народних депутатів: нардепів від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, Дмитра Колеснікова та Сергія Дунаєва.

«Це депутат Вілкул, який підозрюється в тому, що коли він працював керівником обласної адміністрації, був причетний до розкрадання земель. Це депутат Колесніков, який з Дніпропетровська, який причетний до того, що коли він працював у Фонді держмайна, добився фактично приватизації ракетного заводу, який знищений. Це той, який би мав випускати «Смерчі», «Урагани» і всі інші речі, які нам так зараз були б необхідні. А також депутат Дунаєв. Це подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ по незаконному збагаченні і несплаті податків», - уточнив генпрокурор.

У відповідь на закиди, що після його подань нічого не відбувається, Луценко наголосив, що депутати захищені набагато більше, ніж будь-хто з громадян.

«У них є спеціальна процедура. Ми не тільки їх не можемо розслідувати, а ми не можемо робити нічого, поки Верховна Рада не дасть нам на це дозвіл», - зазначив він.