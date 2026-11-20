Очільники НАБУ та САП Семен Кривонос та Олександр Клименко (ліворуч) зауважили, що будуть у відрядженні за кордоном

Керівник НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко пропустять засідання Тимчасової слідчої комісії 23 листопада, адже будуть у відрядженні за кордоном. Про це вони повідомили під час спілкування із журналістами, передає «Главком» з посиланням на hromadske.

Семен Кривонос зазначив, що раніше запланував відрядження на конференцію в Римі. Потім разом з Олександром Клименком вони мають відвідати Брюссель для зустрічі з партнерами, а опісля поїдуть до Японії.

Пресслужба НАБУ повідомила, що станом на 18:00 20 листопада НАБУ не отримало офіційного запрошення на засідання Тимчасової слідчої комісії.

Голова Тимчасової слідчої комісії Олексій Гончаренко різко відреагував на цю інформацію. «Бачив, що дехто розганяє нісенітниці, начебто офіційних запрошень вони не отримували. Запевняю: це не так. Усі листи надіслані. Запрошення є. Засідання в понеділок. Чекаємо», – написав він.

Нагадаємо, 18 листопада Олексій Гончаренко оголосив про виклик на наступне засідання Тимчасової слідчої комісії ексочільника СБУ Василя Малюка, ексгенпрокурора Руслана Кравченка, директора НАБУ Семена Кривоноса, керівника САП Олександра Клименка та детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.