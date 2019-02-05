Луценко: пишаюся тим, що на мене можуть скаржитися



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На Луценка подали скаргу за участь у форумі Порошенка Фото: Главком

Луценко зазначив, що готовий підкоритися рішенню Кваліфікаційно дисциплінарної комісії прокурорів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що готовий понести покарання, якщо Кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) визнає неправомірною його участь на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» 29 січня в Києві.

Про це пише «Інтерфакс».

За словами Луценка, це вже 35-а скарга.

«Пишаюся тим, що створив систему, коли можна скаржитися у незалежний орган прокурорського самоврядування, навіть на генпрокурора. По-моєму, це вже 30-а або 35-а скарга», - сказав генпрокурор.

Також Луценко зазначив, що готовий підкоритися рішенню КДКП.

«Все нормально. КДКП розгляне скаргу і прийме відповідне рішення. А я йому підкорюся. Вважаю, що це правильна можливість для громадян - реагувати на те, що їм подобається або не подобається в діях генпрокурора», - додав генпрокурор.

Луценко також запевнив, що знає про заборону йому як генпрокурору брати участь у політичних заходах, у тому числі партійних з'їздах.

«Тим не менше, у громадських заходах ніхто мені не забороняє брати участь. Але якщо КДКП прийме рішення, що цей захід був партійним чи я допустив агітацію або інше упереджене ставлення до керівників політичної системи, очевидно, отримаю відповідну міру покарання, до якої я спокійно ставлюся», - наголосив Луценко.

Нагадаємо, колишній прокурор Запорізької області Олександр Шацький подав скаргу в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності генпрокурора Юрія Луценка за агітацію на підтримку президента Петра Порошенка на форумі в Києві.

Згідно частини 1 ст. 49 Закону «Про прокуратуру», на прокурора можуть бути накладені зокрема такі дисциплінарні стягнення, як догана, звільнення тощо.

Раніше Луценко заявив, що висловлював свою громадянську позицію на форумі, де президент Петро Порошенко оголосив, що братиме участь у виборах. Також глава ГПУ додав, що на час відвідання форуму перебував у відпустці.