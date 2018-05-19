Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка – опозиціонер

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Юрій Луценко

Вибори в Україні заплановані на 2019 рік

Юрій Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Петра Порошенка. Такої думки дотримується представник партії «Рух нових сил», колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе. На цьому він наголосив у інтерв’ю «Главкому».

«Він (Луценко – ред.) сподівався, що його призначать прем’єр-міністром. А тепер сподівається виграти вибори з Порошенком і після них стати прем’єр-міністром або що той назве його своїм наступником», - говорить опозиціонер.

За його словами, зараз у прокуратурі немає жодного системного підходу в жодному напрямку.

«Такі сторожеві пси режиму, як той же заступник генпрокурора Столярчук, завжди будуть не працювати на результат, а імітувати процес. І в цій ситуації Юра (мова про Луценка, - «Главком») якраз виявився абсолютно системним, бо він зберіг цю систему», - резюмував Сакварелідзе.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд України перевірить на відповідність Конституції закон, який дозволив призначити Юрія Луценка генеральним прокурором.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка