Луценко відхрестився від участі у президентських виборах

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Фото: Главком Генпрокурор Юрій Луценко

Генпрокурор запевнив, що він, напевно, «єдиний не кандидат в президенти з великого кола знайомих»

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не буде брати участь у виборах президента.

Про це очільник генеральної прокуратури заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Я, напевно, єдиний не кандидат в президенти з великого кола моїх знайомих. Це продумане рішення», — сказав Луценко.

Він додав, що вважає своєю головною задачею на виборах — «стриматися і не почати давати прямих оцінок популістам».

Луценко зазначив, що буде закликати підтримати «тих, хто будує країну, а не тих, хто все критикує і дає нескінченні нездійсненні обіцянки».

Нагадаємо, раніше прем’єр Володимир Гройсман також відхрестився від президентських амбіцій.

Натомість голова Соціалістичної партії України Ілля Кива заявив, що має намір брати участь у виборах президента в 2019 році.