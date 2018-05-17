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    Луценко відхрестився від участі у президентських виборах

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    Генпрокурор Юрій Луценко
    Фото: Главком
    Генпрокурор Юрій Луценко

    Генпрокурор запевнив, що він, напевно, «єдиний не кандидат в президенти з великого кола знайомих»

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не буде брати участь у виборах президента.

    Про це очільник генеральної прокуратури заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

    «Я, напевно, єдиний не кандидат в президенти з великого кола моїх знайомих. Це продумане рішення», — сказав Луценко.

    Він додав, що вважає своєю головною задачею на виборах — «стриматися і не почати давати прямих оцінок популістам».

    Луценко зазначив, що буде закликати підтримати «тих, хто будує країну, а не тих, хто все критикує і дає нескінченні нездійсненні обіцянки».

    Нагадаємо, раніше прем’єр Володимир Гройсман також відхрестився від президентських амбіцій.

    Натомість голова Соціалістичної партії України Ілля Кива заявив, що має намір брати участь у виборах президента в 2019 році. 

    Юрій Луценко Генпрокурор вибори політика
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