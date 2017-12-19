Луценко вийшов до активістів, які організували пікет під його будинком (відео)

Активісти запевнили Луценка, що вимагатимуть звільнити Дангадзе

Генеральний прокурор Юрій Луценко вийшов до активістів, які організували пікет під його будинком. Відповідне відео поширив «Рух нових сил». Як сказано у повідомленні руху, у ході розмови активісти нагадали прокурору «про нерозслідувані злочини Майдану, корупціонерів на свободі» та запевнили, що будуть боротись за звільнення



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Активісти запевнили Луценка, що вимагатимуть звільнити Дангадзе

Генеральний прокурор Юрій Луценко вийшов до активістів, які організували пікет під його будинком. Відповідне відео поширив «Рух нових сил».

Як сказано у повідомленні руху, у ході розмови активісти нагадали прокурору «про нерозслідувані злочини Майдану, корупціонерів на свободі» та запевнили, що будуть боротись за звільнення соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

«Як ви можете захищати того, хто з Москви возить гроші?», - запитав Луценко, на що отримав закиди щодо недоведеності вини Дангадзе. У відповідь генпрокурор сказав, що долю останнього визначить суд.

Активісти поцікавились в Луценка, чому син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр «не сидить за гратами».

«Національне антикорупційне бюро, я не маю права втручатись в їх роботу. Я відповідаю за свої справи», - відповів Луценко.

Активісти запевнили Луценка, що у вівторок в суді вимагатимуть звільнити Дангадзе.

«Можете вимагати скільки завгодно. По цій статті йому світить до 8 років», - відповів той.

«Буде запит народу, і військові до вас прийдуть, попереджаємо вас», - відповіли активісти.

«За 4 роки прокурори не посадили злочинців, поліція тільки дискредитує активістів і звинувачує нас у проплачених акціях. У всій справі Дангадзе прокурори відмовляються виконувати свої функції. Ви знайшли одного хлопця який займається всіма судами. Ви з Порошенком не зробили в країні жодних змін за ці роки», - заявив активіст Євген Лук'янцев.

Нагадаємо, 24 лютого активісти провели біля будинку Луценка акцію з вимогою відпустити Северіона Дангадзе, розбили намет та оголосили про безстрокове пікетування.

Джумбер Дангадзе, батько арештованого соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе, стверджує, що охорона маєтку генерального прокурора Юрія Луценка побила двох активістів.