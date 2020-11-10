Ляшко звинуватив голову НКРЕКП у заробітках на енергетиці

На думку Ляшка, рішення НКРЕКП відкрили можливість для зловживань та спекуляцій на енергоринку

Підвищуючи тариф на передачу електроенергії, голова НКРЕКП заробляє на енергетиці, убиваючи українську промисловість, – екснардеп

Підвищенням тарифів на передачу струму голова НКРЕКП вбиває вітчизняну промисловість і прикриває корупцію на енергоринку, на якій заробляє. Про це заявив у ефірі телеканалу «Україна 24» у програмі «Час Голованова» голова Радикальної партії Олег Ляшко.

За його словами, саме дії Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, є причиною нинішньої кризи в енергогалузі та значної заборгованості на енергоринку, для погашення якої зараз регулятор підвищує тарифи на передачу струму.

«За останній рік вони зробили все, щоб добити українську енергетику – величезні борги, величезна корупція, ручне управління, десятки тисяч людей, які втратили роботу, закриті українські шахти, зупинені українські станції – усі це результати їхнього ручного управління», - розповів Ляшко.

На думку екснардепа, рішення НКРЕКП відкрили можливість для зловживань та спекуляцій на енергоринку, і він вважає, що голова комісії отримує від цього зиск.

«Сам голова НКРЕКП Тарасюк і його сім’я не страждають – вони на цій корупції заробляють. Сьогодні головні, хто заробляють на енергетичному ринку – це трейдери. Трейдери – це спекулянти… А чому трейдери заробляють? Тому що рідний брат голови НКРЕКП такий же трейдер. Він створює правила в інтересах трейдерів, а його рідний брат на цьому заробляє», – пояснив Ляшко.

Він наголосив: підвищення тарифів на передачу струму, яке роблять для подолання кризи неплатежів на енергоринку, вдарить по вітчизняній промисловості та звичайних громадянах, які заплатять за здорожчання електроенергії з власної кишені.

«Підвищення тарифу на передачу електроенергії – це все ляже на кишені громадян. Тому що виробники зразу підвищать ціни на кінцеву продукцію. За корупцію НКРЕКП, за корупцію Тарасюка платитимуть люди із своїх копійчаних зарплат, копійчаних пенсій, копійчаних заощаджень», – підсумував Ляшко і додав: уряд має негайно звільнити весь нинішній склад НКРЕКП, а їхню діяльність повинні розслідувати правоохоронні органи.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.